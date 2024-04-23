Başkan Erdoğan’ın Irak çıkarması dünya basınında! Körfez’den Avrupa’ya mührünü vurdu: Yeni dönemin adı teröre karşı birlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak'ın başkenti Bağdat ve ardından Erbil'e 12 yıl sonra ilk kez düzenlediği ziyaretler dünya basınına damga vurdu. Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Sudani ile görüşen Başkan Erdoğan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

ANA GÜNDEM TERÖR ÖRGÜTÜ PKK

Başkan Erdoğan'ın Irak'taki görüşmelerinde ana gündem maddeleri terör örgütü PKK ile mücadele olarak bildirilirken dünyanın gözü de Irak'taydı.

"BAŞKAN ERDOĞAN KÖRFEZ'İ AVRUPA'YA BAĞLAYACAK"

Londra merkezli Middle East Eye, "Türkiye, Irak, Katar ve BAE, Körfez'i Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan ulaşım anlaşması imzaladı" dedi.

İSRAİL-BAE BİRLİKTELİĞİNE KARŞI KALKINMA YOLU

Başkan Erdoğan'ın Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin baş destekçileri arasında yer aldığını vurgulayan Middle East eye, projenin İsrail ve BAE destekli Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru girişimine karşı desteklendiğini belirtti.

20 DOLARLIK ANLAŞMA YENİ DÖNEM

Al Monitor, "Erdoğan ziyareti sırasında Türkiye, Irak, BAE ve Katar 20 milyar dolarlık ulaşım anlaşması imzaladı" dedi ve "Türk cumhurbaşkanının ziyareti, iki komşu arasında on yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir dönemin habercisi" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI İŞ BİRLİĞİ

France 24, "Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Irak ve Türkiye güvenlik ve ekonomik bağlarını geliştirecek" başlığını kullandı ve Irak'ın terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye ile iş birliği yapmayı kabul ettiğini ve bunun ardından Türkiye ile Irak arasında yeni bir dönemin başladığını belirtti.

El Cezire, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan su, güvenlik ve ticaret konularını görüşmek üzere Irak Başbakanı ile görüştü" başlığını kullanırken Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı grup olarak belirlediğini ve Başkan Erdoğan'ın da bu adımdan dolayı memnuniyetini dile getirdiğini belirtti.