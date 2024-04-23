X, Twitter çöktü mü? 23 Nisan 2024 Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika erişim problemi...

Son dakika Twitter çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı.Platform, belirli zaman dilimlerinde erişilemez hale geldi ve kullanıcılar "Twitter çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Son dakika Twitter çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı.Platform, belirli zaman dilimlerinde erişilemez hale geldi ve kullanıcılar "Twitter çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.
23 NİSAN 2024 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter kullanıcıları, bugün akşam saatlerinde Twitter'a erişimde zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Downdetector'e göre, saat 16:50'den sonra platformda erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, oturum açma ve tweet paylaşma gibi temel işlevlerde sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar.
17.10 sularındaTwitter'a erişim problemi giderildi.
Bu erişim sorunları, Twitter'ın dünya çapında en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olduğu için geniş bir kullanıcı kitlesini etkiliyor. Kullanıcılar, sorunun çözülmesini ve platformun normal işleyişine geri dönmesini bekliyorlar.
Twitter yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmediği için, sorunun neyden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, Twitter'daki gelişmeleri takip etmeye devam ediyorlar.