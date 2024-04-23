X, Twitter çöktü mü? 23 Nisan 2024 Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika erişim problemi...

Son dakika Twitter çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı.Platform, belirli zaman dilimlerinde erişilemez hale geldi ve kullanıcılar " Twitter çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Twitter kullanıcıları, bugün akşam saatlerinde Twitter'a erişimde zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Downdetector'e göre, saat 16:50'den sonra platformda erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, oturum açma ve tweet paylaşma gibi temel işlevlerde sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar.

Bu erişim sorunları, Twitter'ın dünya çapında en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olduğu için geniş bir kullanıcı kitlesini etkiliyor. Kullanıcılar, sorunun çözülmesini ve platformun normal işleyişine geri dönmesini bekliyorlar.