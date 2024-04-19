FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı!

ADRES TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti.