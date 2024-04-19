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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı!

Ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Kayseri'de FETÖ firarisi eski emniyet müdürünü yakalamak için operasyon düzenlendi. Firari FETÖ'cü saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:45 Güncelleme 19 Nisan 2024, 10:07
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı!

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü böyle yakalandı

ADRES TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti.

Firari FETÖ'cünün yakalandığı gizli geçitFirari FETÖ'cünün yakalandığı gizli geçit

GİZLİ GEÇİTTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Adrese düzenlenen operasyonda Ş.Ü, evinin bir duvarından çatıya açılan gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan FETÖ'cüYakalanan FETÖ'cü

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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