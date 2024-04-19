Asrın felaketinde yerle bir olan Zümrüt Apartmanı’nın inşaat mühendisinin CHP’li Burak Binzet olduğu ortaya çıktı

Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı 'nın 100 kişiye mezar olan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi uzmanlarının raporu doğrultusunda asli kusurlu bulunan, yapının fenni mesulü ve statik proje müellifinin inşaat mühendisi Burak Binzet olduğu ortaya çıkmıştı.

BURAK BİNZET

Polis tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Binzet, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Binzet'in daha önce CHP İl Başkanlığı yaptığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Adıyaman Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği öğrenildi.