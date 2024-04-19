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Asrın felaketinde yerle bir olan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat mühendisinin CHP'li Burak Binzet olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ederken 100 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı’nın inşaat mühendisi Burak Binzet, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Binzet'in daha önce CHP İl Başkanlığı yaptığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Adıyaman Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:36 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:36
Asrın felaketinde yerle bir olan Zümrüt Apartmanı’nın inşaat mühendisinin CHP’li Burak Binzet olduğu ortaya çıktı

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmaları sürüyor.

ZÜMRÜT APARTMANI ENKAZIZÜMRÜT APARTMANI ENKAZI

Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın 100 kişiye mezar olan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi uzmanlarının raporu doğrultusunda asli kusurlu bulunan, yapının fenni mesulü ve statik proje müellifinin inşaat mühendisi Burak Binzet olduğu ortaya çıkmıştı.

BURAK BİNZETBURAK BİNZET

Polis tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Binzet, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Binzet'in daha önce CHP İl Başkanlığı yaptığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Adıyaman Belediye Meclisi üyeliğine seçildiği öğrenildi.

ZÜMRÜT APARTMANI ENKAZIZÜMRÜT APARTMANI ENKAZI

RÖNESANS DAVASI BAŞLADI
Hatay'da "Cennetten Köşe" sloganıyla satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davası başladı. İddianamede, 4'ü tutuklu, biri firari 8 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Depremde ablası ve yeğenini kaybeden Cemile İncili, cenazelere hâlâ ulaşamadığını belirtti. İncili, mezarların açılarak tekrar DNA örnekleri alınmasını istediklerini ifade etti.

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