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FETÖ'nün "küçük bölge imamı" Ankara'da yakalandı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Konya merkezli soruşturmada FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' olduğu belirtilen Rıfkı S., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:45 Güncelleme 01 Şubat 2024, 10:51
FETÖ’nün küçük bölge imamı Ankara’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu belirlenen Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ÖNCE TESPİT SONRA OPERASYON
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.

FETÖ'NÜN SÖZDE İMAMI YAKALANDI
Saklandığı adres belirlenen şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Konya'ya getirilen Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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