FETÖ'nün "küçük bölge imamı" Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu belirlenen Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu belirlenen Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
ÖNCE TESPİT SONRA OPERASYON
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.
FETÖ'NÜN SÖZDE İMAMI YAKALANDI
Saklandığı adres belirlenen şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Konya'ya getirilen Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.