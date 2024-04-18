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Başkan Erdoğan görev süresi dolacak olan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi dolacak olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Bilindiği üzere AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te doluyor. Kadir Özkaya, AYM'nin yeni başkanı seçildi.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 18:16 Güncelleme 18 Nisan 2024, 18:17
Başkan Erdoğan görev süresi dolacak olan AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi.

Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti!



Görüşme basına kapalı kapalı gerçekleşirken; Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan ile Arslan arasındaki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Zühtü ArslanZühtü Arslan

GÖREV SÜRESİ DOLUYOR
Bilindiği üzere AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te doluyor. Kadir Özkaya, AYM'nin yeni başkanı seçildi. Özkaya, yapılan seçimde 9 oy aldı. Seçimde Zühtü Arslan da oy kullandı.

Yeni AYM Başkanı Kadir ÖzkayaYeni AYM Başkanı Kadir Özkaya

AYM'NİN YENİ BAŞKANI ÖZKAYA

Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı yakından tanıyalım;

1963 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir.

21 Mart 2024'te AYM Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zühtü ArslanZühtü Arslan

ARSLAN, 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.



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