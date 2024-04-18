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Tanzanya ile ticarette hedef 1 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze çağrısı: İran'a tek ses olanlar şimdi İsrail'e dur demeli

Başkan Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı Külliye'de kabul etti. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında ticarette hedefin 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Gazze'de son asrın en büyük katliamının yaşandığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı sonrasında ise iki devletli çözüm aranmalıdır" şeklinde konuştu. Batı'nın ikiyüzlü tutumuna dikkat çeken Erdoğan, "Batılı devletlerin İran karşısında tek ses olduklarını gördük. Şimdi aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 17:07 Güncelleme 19 Nisan 2024, 01:36
Tanzanya ile ticarette hedef 1 milyar dolar! Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Gazze çağrısı: İran’a tek ses olanlar şimdi İsrail’e dur demeli

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, Hassan'ı Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Tanzanya'da 14 Nisan'da meydana gelen sel ve heyelan felaketiyle, Arusha'da yaşanan trafik kazasında 8 ilkokul öğrencisinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erdoğan ve Hassan'dan ortak açıklama!

Tanzanya'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, 2017 yılında ziyaret ettiği Tanzanya'nın Türkiye'nin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

"TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

İlişkilerin karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkesi çerçevesinde her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar da gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz Önümüzdeki dönemde çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Forumu, bu açıdan önemli bir adım olacaktır."

Erdoğan, Türk firmalarının Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 projeyi başarıyla üstlendiğini belirtti.

Tanzanya'nın Türk müteahhitlerince üstlenilen toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü, Sahraaltı Afrika'da ise birinci ülke konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Firmalarımız Tanzanya'da demiryolu inşaatı ve modernizasyonu, tersane ve gemi inşaatı, yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için bir iftihar vesilesidir." diye konuştu.

İstişarelerinde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarına ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmayan Türkiye, bu alandaki tecrübelerini dostlarıyla paylaşmaya da önem vermiştir. Tanzanya'nın kendi güvenliğini sağlamada atacağı adımlara yardımcı olmaktan da memnuniyet duyacağımızı belirttim. FETÖ ile mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Tanzanya'da Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. İnşallah bu ziyaret sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz. Bu minvalde iki ülke kurumları arasındaki eşgüdümün daha da geliştirilmesi gerektiği aşikardır. Dışişleri bakanlarımız düzenli siyasi istişarelerin yürütülmesi noktasında yüksek düzeyli diyalog mekanizmasını başlatacak adımları atmaya karar vermişlerdir."

"VAHŞET KARŞISINDA ATILABİLECEK ADIMLARI ELE ALDIK"

Afrika kıtasının gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu belirten Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, Afrika açılımının kıta ülkeleri tarafından muhabbetle karşılandığını görmenin kendilerini sevindirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ticaretten eğitime, tarımdan sağlığa her alanda kıta ile ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Uluslararası platformlarda Afrika'nın sesinin daha çok duyulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızın Afrikalı kardeşlerimiz ve dostlarımız nezdinde yankı bulması, doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Tesis ettiğimiz bu samimi ilişkiler, Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi güçlendiriyor. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına ve adaletsizlere karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları da ele aldık. 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve sivil 34 bin Filistinli, İsrail güçleri tarafından şehit edildi, 75 bin kardeşimiz yaralandı. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız."





"KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, sonrasında ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesine dönük adımların hemen atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir." dedi.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, bugünkü görüşmelerin ve imzalanan 6 anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, başta Tanzanya olmak üzere kardeş Afrika'ya selamlarını gönderdiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE TANZANYA ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti arasında yatırımların teşviki ve kolaylaştırılması, yükseköğretim, arşiv, yükseköğretim bursları alanlarında 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptına, Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ile Tanzanya Yatırım Merkezi Genel Müdürü Gilead Teri imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Zanzibar Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Zanzibar Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanı Lela Muhamed Mussa imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptına, Eren ile Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da Eren ve Makamba tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Evrak ve Arşiv Yönetimi Dairesi Arasında İş Birliği Protokolünü ise Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Bakan Makamba imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Makamba tarafından imzalandı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını törenle karşıladı!

Hassan, Ankara'da Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

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