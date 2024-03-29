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Ekrem İmamoğlu'ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlükeri bitmek bilmiyor. Bu kez de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde bulunan 350 yıllık tarihi bina üzerinden nasıl rant vurgunu yapıldığını ortaya çıktı. Yaklaşık 350 yıllık tarihi zeytinyağı fabrika binasını sergi ve söyleşi gibi kültürel etkinliklerde kullanmak için Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralayan CHP'Lİ Edremit Belediyesi, daha sonra 2019 yılında tarihi binayı İmamoğlu İnşaat ve Sanayi Şirketi adına Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 250 TL karşılığında kiraladı.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 07:35 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:51
Ekrem İmamoğlu’ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti

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Cumhuriyet Halk Partili isimlerin paralarla kule yaptığı görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi.

Kendisinin ve babasının adı kara paraya karışan Ekrem İmamoğlu bu kez farlı bir usulsüzlüğün merkezinde yer alıyor.

Tek katlı eski zeytinyağı fabrika binası.Tek katlı eski zeytinyağı fabrika binası.

Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde bulunan ve tarihi 350 yıl öncesine dayanan tek katlı eski zeytinyağı fabrika binası üzerinden rant vurgunu yapıldığı ortaya çıktı.

AYLAR SONRA BABASI KİRALADI
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan ve 18 Mart 2016 yılında CHP'li Edremit Belediyesi tarafından, kültürel faaliyetler amacıyla kiralanan tarihi binanın 1 Kasım 2019'da, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sadece aylar sonra babası Hasan İmamoğlu'na kiralandı

Tarihi bina alkollü mekana çevrildi.Tarihi bina alkollü mekana çevrildi.

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25O TL'YE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ
Toplamda 290 metrekarelik tek katlı binayı sadece 250 TL gibi sembolik bir rakamla kiralayan Hasan İmamoğlu, 2022 yılının Mayıs ayında kiracısı olduğu Vakıf Binasını, kendi hafriyat işlerini yaptırdığı Tarhanlar Hafriyat şirketine kiraya verdi.

ALKOLLÜ MEKANA ÇEVRİLDİ
15 Bin TL bedelle kiracısının kiraya verdiği kültürel miras niteliğindeki tarihi bina alkollü mekana çevrildi.

"AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ" ŞERHİ VAR
Söz konusu tek katlı tarihi bina, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 10.04.2015 tarih ve 4360 sayılı kararı ile, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak belirlendi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Buna göre tarihi binanın, sergi söyleşi gibi kültürel faaliyetlerin dışında kullanılması yasaklandı.

Ancak binayı Edremit Belediyesinden 250 TL'ye kiralayan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu rant uğruna, tarihi binayı göz göre göre bir başka şirkete 15 Bin TL'ye kiralayarak tarihi kültür mirası olan binanın alkollü bir mekana çevrilmesine göz yumdu.

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