Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar

90 BİN KİŞİ VAR Alanda 90 bin kişi olduğunu açıklayan Erdoğan, "Sandıkları gümbür gümbür patlatacağız." dedi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bursa'da sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bursa yüz yıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. bursa bu vasfını hiçbir zaman yitirmedi.

Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşenlere kucak açmışsa biz de bu coğrafya ile bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretimindeki gücü ile dünyaya nam salmışsa biz de diplomaside aynısını sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Bugün Bursa'da katılım nedir diye sordum, rakamı aldım; 90 bin... Durmak yok.

Şimdi buradan Bursa ile birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, yalanla dolanla işi olmaz. bursa emeğin, alın terinin üretimin şehridir. Bursa yatırıma esere, hizmete bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler bizim başımıza bir felaket gelse aynısını yaparlar. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda küresel bir ittifak bulduk.

Kimi tuzakları askeri harekatlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk. Her dönemde yeni araçlar, yeni taktikler devreye giriyor. Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor.