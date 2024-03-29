CHP’de hesaplaşma günü: 1 Nisan! Kemal Kılıçdaroğlu hançerlenmenin hesabını soracak! Gazeteci Nuray Başaran’dan bomba açıklama: Para döngüsü hakkında elimde belge ve görüntüler var

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN KONUŞMAYA BAŞLAYACAK" Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu katıldığı bir canlı yayında açıklayan Başaran, "CHP tabanında ciddi kaygıların uzun süredir olduğunu, kendisine çok telefonlar geldiğini, üzüntülerini bildiren çok partili olduğunu söyledi. Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar. Hem beni başarısız buluyorlar, hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Beni hala hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Kendisi eşiyle birlikte tatil yapıyor. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor. 1 Nisan'dan itibaren konuşmaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.

"DÖNEN PARA TRAFİĞİ HAKKINDA BELGE VE GÖRÜNTÜLER VAR"

Başaran, gerek kurultay sürecinde gerekse belediye başkanlarının adaylaşma sürecinde CHP'de dönen para trafiği hakkında elinde görüntü ve belgelerin olduğunu belirterek "Yapılan kurultay için açılan davalar var, savcılık soruşturmaları devam ediyor. Eldeki bilgi ve deliller var. Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Bildiklerimin ve elimde olanların sadece yüzde 10'unu söylüyorum. Çünkü seçimin kazanılmaması halinde CHP'de bir günah keçisi aranıyor. Yaşananların daha fazlası ortaya çıkacak. Elinde bilgi, belge ve dokümanı olan 6-7 kişi zaten gizlilik kararı olan savcılığa sundu. Benim de elimde görüntüler ve belgeler var hem kongre safhasına hem de belediye başkanlarının adaylaşma döneminde yapılan para alışverişine ilişkin. Partinin geldiği nokta CHP'lileri çok üzüyor. Şuan seçime zarar vermek istemiyorlar ancak 1 Nisan sonrasında elimdeki belgeleri yayınlamama izin verecekler" şeklinde konuştu.