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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı! CHP'li Mansur Yavaş ABB'yi iflas ettirdi! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu açıklamış, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu belirtmişti. Bunun üzerine ABB’nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay Raporları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 10:41 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:20
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı! CHP’li Mansur Yavaş ABB’yi iflas ettirdi! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı

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31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşa birçok vaatte bulunan ve özellikle EYT ile ilgili sorunları çözeceğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan şirketlerde çalışan personelin hak edişlerini ayırmadığı, ihbar tazminatlarına göz diktiği, SGK ve vergi borçlarını bile ödemediği ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

SGK'YE BORÇLU ŞİRKETLER CHP BELEDİYELERİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu belirten Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuş" demişti. ABB'nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay Raporları da ortaya çıktı.

YAVAŞ ŞİRKETLERİ YÜKLÜ MİKTARDA BORCA SOKTU
Yavaş'ın sonra söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için tek bir adım atmaması tepkilere neden oldu. Sayıştay'ın hazırladığı denetleme raporlarında da ABB'ye ait şirketlerin yüklü miktarda SGK ve vergi borcuna sokulduğu yansıdı.

PERSONELİN HAKKI ÖDENMEDİ
ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı. EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALAN İFADELER
Sayıştay raporlarında BEL-PA'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı vurgulanırken şirketin de yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor.

Buna rağmen Sayın Yavaş bu borçların ödemesini geciktirdiği için şirketin yüksek miktarda gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı gibi ilave maliyetler ödediğine de değiniliyor.

Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülüyor. PORTAŞ'ın mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği de yer alıyor. Bununla beraber EYT üzerinden algı oluşturan Yavaş'ın bu şirkette çalışan personellerin de kıdem tazminatı karşılıklarını ayırmadığı görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! CHPli Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri SGK prim borçlarını bile ödeyemiyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! CHPli Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri SGK prim borçlarını bile ödeyemiyor
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