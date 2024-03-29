Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı! CHP’li Mansur Yavaş ABB’yi iflas ettirdi! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı

PERSONELİN HAKKI ÖDENMEDİ

ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı. EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALAN İFADELER

Sayıştay raporlarında BEL-PA'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı vurgulanırken şirketin de yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor.