Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı! CHP’li Mansur Yavaş ABB’yi iflas ettirdi! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı

PERSONELİN HAKKI ÖDENMEDİ
ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı. EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.
SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALAN İFADELER
Sayıştay raporlarında BEL-PA'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı vurgulanırken şirketin de yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor.
Buna rağmen Sayın Yavaş bu borçların ödemesini geciktirdiği için şirketin yüksek miktarda gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı gibi ilave maliyetler ödediğine de değiniliyor.
Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülüyor. PORTAŞ'ın mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği de yer alıyor. Bununla beraber EYT üzerinden algı oluşturan Yavaş'ın bu şirkette çalışan personellerin de kıdem tazminatı karşılıklarını ayırmadığı görülüyor.