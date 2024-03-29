CHP’de bir takım hançerlenme meselesi! Kemalcilerden afiş hamlesi! İstanbul’dan sonra şimdi de Malatya! Veli Ağbaba’yı rahatsız eden manzara

31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafı resmen atağa geçti.
Saha çalışmalarına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu "Hançerlendiğini" söylemeye devam ediyor.
1 NİSAN'A DÜMENİ KIRDI
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.
KEMACİLER SAHAYA İNDİ
Tüm bu yaşananlar sonrası Kemalciler, Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 'HANÇERCİLERE OY YOK' AFİŞİ ASILMIŞTI
Kemalciler, İstanbul'un birçok ilçesinde geçtiğimiz günlerde de "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" yazan afişleri asmışlardı.
ADRES MALATYA
Seçimlere 2 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi yeni bir afişle karşımıza çıktı. Bu kez adres Malatya. CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'nın ziyareti öncesi Arguvan'ın birçok bölgesine "Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerleyenler hoşgeldiniz" afişleri asıldı.