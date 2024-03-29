CHP’de bir takım hançerlenme meselesi! Kemalcilerden afiş hamlesi! İstanbul’dan sonra şimdi de Malatya! Veli Ağbaba’yı rahatsız eden manzara

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31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafı resmen atağa geçti. Saha çalışmalarına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu "Hançerlendiğini" söylemeye devam ediyor. 1 NİSAN'A DÜMENİ KIRDI

Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.