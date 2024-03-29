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CHP'de bir takım hançerlenme meselesi! Kemalcilerden afiş hamlesi! İstanbul'dan sonra şimdi de Malatya! Veli Ağbaba'yı rahatsız eden manzara

Türkiye 2 gün saonra yerel seçimler için sandığa gidecek ancak CHP'deki kaosun ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra genel başkanlık koltuğundan indirilen ve hançerlendiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi seçim arifesinde CHP'li isimlere şok etkisi yaratacak hamleler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un birçok ilçesine "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerleyenlere oy yok" afişleri asan Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin bu kez hedefi Veli Ağbaba. Kemalciler, Malatya'da Ağababa'nın ziyareti öncesi sokakları "Kemal Kılıçdaroğlu’nu sırtından hançerleyenler hoşgeldiniz" afişleriyle doldurdu. Durumdan rahatsız olan Ağbaba söz konusu afişleri toplattı ancak Kemalciler yeniden astı.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 11:12 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:59
CHP’de bir takım hançerlenme meselesi! Kemalcilerden afiş hamlesi! İstanbul’dan sonra şimdi de Malatya! Veli Ağbaba’yı rahatsız eden manzara

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31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafı resmen atağa geçti.

Saha çalışmalarına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu "Hançerlendiğini" söylemeye devam ediyor.

1 NİSAN'A DÜMENİ KIRDI
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.

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KEMACİLER SAHAYA İNDİ
Tüm bu yaşananlar sonrası Kemalciler, Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 'HANÇERCİLERE OY YOK' AFİŞİ ASILMIŞTI
Kemalciler, İstanbul'un birçok ilçesinde geçtiğimiz günlerde de "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" yazan afişleri asmışlardı.

ADRES MALATYA
Seçimlere 2 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi yeni bir afişle karşımıza çıktı. Bu kez adres Malatya. CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'nın ziyareti öncesi Arguvan'ın birçok bölgesine "Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerleyenler hoşgeldiniz" afişleri asıldı.

AĞBABA TOPLATTI AMA NAFİLE
Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin astığı afişler Veli Ağbaba'yı rahatsız etti. Ağbaba, ekiplerine toplama talimatı verdi ancak Kemalciler aynı afişleri yeniden astı.

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TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN YAZDI
TAKVİM günler öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaosu körükleyeceğini 'TELE-KRİZ' başlığı ile kaleme almıştı.

Kulis bilgisine ulaşan TAKVİM, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen 'intikam' ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediğini öğrenmişti.

Söz konusu haberimizde, Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri, "Özel ve İmamoğlu'nu durdurma" planı sonrası CHP'deki kaosun daha da körükleneceğini açıklamıştık.

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