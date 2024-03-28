Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu’ndan ’yanlıştan dönün’ çağrısı: Cumhur’a desteğini açıklamalı

ERBAKAN'IN CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK SÖZLERİNİ HATIRLATTI Partimiz ilk seçimine Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey, "Yeniden Refah Partisi'nin siyaseti milletin faydasına hizmet etmektir. Milletin derdine derman olalım. Bizim muhalefet anlayışımız yıkmak üzere değildir" diyordu. Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nı neden desteklediğimizi birçok kez "Parti olarak bizler yedili masa denilen bu yapının Türkiye'de iktidar olmaması, buna vesile olmamak için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat sürecine dönmemesi için inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmemesi için, Türkiye'nin yedi başlı bir yönetimin kaosuna, karmaşasına sürüklenmemesi için, Ayasofya'nın yeniden müze haline getirilmemesi için LGBT'nin önünün açılmaması için "Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan ülkeye hayır gelmesi mümkün değil. Bu felakete yol vermemek için Cumhur İttifakı'na destek vermemiz gerekiyor" sözleriyle açıklamıştı.





"SEÇİMLERİN İSTANBUL AYAĞINI 2028 SEÇİMLERİNİN PROVASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORLAR"

Türkiye'mizde şartlar değişmedi. İttifaklar da değişmedi. Türkiye'nin yürümek istediği yol da, onu tersine çevirmek isteyenlerin niyetleri de ortada duruyor. Türkiye karşıtları bu seçimlerin özellikle İstanbul ayağını 2028 seçimlerinin provası olarak değerlendiriyorlar. Eğer bu seçimi alırlarsa 2028 seçimlerinde Türkiye'mizi girdiği bağımsızlık mücadelesinden döndürebilecek şansı yakalayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir Milli Görüşçü onların değirmenine su taşıyamaz, hiçbir Milli Görüşçü bu vebali yüklenmez. Hiçbir Milli Görüşçü Devrim Otomobilinin üzerine beton dökenlere "Buyurun Kaan'ın kanatlarını da kırın" diyemez. Hiçbir Milli Görüşçü Yunanistan'ın hatırına Ayasofya'da okunan ezandan vazgeçemez.. Hiçbir Milli Görüşçü bunların eliyle KKTC de ANNAN planının yeniden sahneye sokulmasına izin veremez. Tabiki sorunlarımız var başta ekonomi olmak üzere her alanda var olan sorunları ve çözümleri Yeniden Refah Partimizle dile getireceğiz ve gerekirse en sert muhalefeti yapacağız. Hayırda motor şerde fren vazifesi üstleneceğiz.



GENEL MERKEZ'E 'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK' ÇAĞRISI

Daha önce Cumhur İttifakı'na verilen destek tabanda ciddi bir dalgalanmaya yol açmış ve partimizi Meclis'e taşımıştır. Aziz milletimiz bu teveccühüyle Yeniden Refah Partimize doğru istikamette yürüdüğünü söylemiştir. Partimiz bu tutarlılığı devam ettirebilirse şüphesiz Türkiye'mizin geleceğinde çok önemli vazifeler üstlenecektir.

Ne yazık ki Genel Başkanımızın etrafındaki küçük bir azınlık Milli Görüş'ün bizden beklediği şeylere değil, süfli dünyalıklara tamah ederek partimizi ilerlediği doğru çizgiden çıkartmış 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyunda kazandığı büyük teveccühü tam tersine çevirmiştir.

Özellikle İstanbul BB başkanlık seçiminde Cumhur İttifakında yer almak Milli Görüş'ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir iki kişinin ihtirası yüzünde Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır."