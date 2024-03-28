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CHP teşkilatları YRP için çalışıyor! Finansman Saraçhane'den kampanya İmamoğlu'nun ekibinden: "AK Parti'ye kaybettirme" inadında son nokta

Milli Görüş çizgisinde ilerleme iddiasında bulunan Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye İstanbul'u kaybettirme" çizgisinde yürüttüğü siyaset CHP tarafından koşulsuz destekleniyor. YRP'nin seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu'nun finanse ettiği söylenirken, kampanyayı İBB İletişim Koordinatörlüğü’nden Burcu Akarçeşme’nin yürüttüğü öne sürüldü. Partinin kurucularından Mahmud Altunsoy ise CHP teşkilatının YRP için çalışmasını "Parti, merhum Erbakan'ın çizgisinden uzaklaştı" diyerek yorumladı. Tam da bu noktada "Hangi Milli Görüşçü CHP'ye kazandırmayı zafer sayar?" sorusu önem kazandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 17:41 Güncelleme 28 Mart 2024, 17:56
CHP teşkilatları YRP için çalışıyor! Finansman Saraçhane’den kampanya İmamoğlu’nun ekibinden: AK Parti’ye kaybettirme inadında son nokta

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Milli Görüş çizgisinde ilerleme iddiasında bulunan Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye İstanbul'u kaybettirme" çizgisinde yürüttüğü siyaset mütedeyyin seçmeni oldukça huzursuz ediyor.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki; YRP'de AK Parti ve Murat Kurum'a desteğini açıklayanlar hakaretamiz sözlerle tefe konuyor. Bir kesim "CHP YRP'nin alacağı kadar oy farkıyla İBB'yi kazanırsa Erbakan bu vebalden kurtulamaz" derken parti içinde de Fatih Erbakan'a "yanlıştan dön" çağrısı yapanlar mevcut.

Fatih ErbakanFatih Erbakan

FONDAŞLARDAN BÜYÜK İKİYÜZLÜLÜK: DÜN SAADET BUGÜN YRP

Tam da bu noktada muhalefet kanadı ve fondaş medyanın ikiyüzlü politikası bir kez daha karşımıza çıkıyor. Önceki seçimde Saadet Partisi'ni pohpohlayan CHP fondaşı medyanın şimdilerde Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi'ne methiyeler düzmesi dikkatlerden kaçmıyor.



YRP'NİN SEÇİM FİNANSMANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN

Öte yandan "AK Parti'ye büyükşehirleri kaybettirme" siyasetini izleyen Yeniden Refah Partisi'nin reklam kampanyası, bayrakları ve afişlerini CHP teşkilatının yaptığı konuşuluyor.

KAMPANYAYI İMAMOĞLU'NUN EKİBİ YÖNETİYOR

YRP'nin seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu'nun finanse ettiği söylenirken, kampanyayı İBB İletişim Koordinatörlüğü'nden Burcu Akarçeşme'nin yürüttüğü öne sürüldü.

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud AltunsoyYeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy

YRP KURUCUSU AÇIKLADI: KAMPANYA, REKLAM VE AFİŞLERİ CHP YAPTI

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy, partisinin büyükşehirlerde aday göstermesinin çok yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Yeniden Refah'ın reklam kampanyasını, bayrakları ve afişlerini CHP teşkilatının yaptığını vurgulayan Altunsoy, "Parti, merhum Erbakan'ın çizgisinden uzaklaştı" dedi.

AK Partiye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamazAK Partiye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamaz



"MİLLET AFFETMEZ! SAADET GİBİ YOK OLURUZ"

"Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" deyip Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğini savunan Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz ise partisi tarafından disiplin kuruluna gönderildi.

Takip eden süreçte Akyüz, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a "İstanbul adayını çek. İmamoğlu'na kazandırmak siyaset değil. Millet affetmez, Saadet gibi yok olur gideriz" çağrısında bulundu.

YRP SEÇMENİNE ÇAĞRI: "BUNUN VEBALİNİ KİMSE TAŞIYAMAZ"

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu ise YRP seçmenine çağrıda bulundu. Pamukçu, "31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz" dedi.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubundan Fatih Erbakana yanlıştan dön çağrısı: YRPnin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEMi sevindirdi73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubundan Fatih Erbakana yanlıştan dön çağrısı: YRPnin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEMi sevindirdi

"YRP'NİN CUMHUR İÇİNDE YER ALMAMASI CHP-DEM'İ SEVİNDİRDİ"

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu da Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'a 'yanlıştan dönün' çağrısında bulundu.

Gruptan yapılan açıklamada "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır" ifadelerine yer verildi.

73 Selamet Kuşağı, partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı tabanın yapacağını dile getirdi.



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