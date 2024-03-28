CHP teşkilatları YRP için çalışıyor! Finansman Saraçhane'den kampanya İmamoğlu'nun ekibinden: "AK Parti'ye kaybettirme" inadında son nokta

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy



YRP KURUCUSU AÇIKLADI: KAMPANYA, REKLAM VE AFİŞLERİ CHP YAPTI



Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy, partisinin büyükşehirlerde aday göstermesinin çok yanlış bir karar olduğunu söyledi.



Yeniden Refah'ın reklam kampanyasını, bayrakları ve afişlerini CHP teşkilatının yaptığını vurgulayan Altunsoy, "Parti, merhum Erbakan'ın çizgisinden uzaklaştı" dedi.

AK Partiye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamaz



"MİLLET AFFETMEZ! SAADET GİBİ YOK OLURUZ"



"Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" deyip Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğini savunan Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz ise partisi tarafından disiplin kuruluna gönderildi.



Takip eden süreçte Akyüz, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a "İstanbul adayını çek. İmamoğlu'na kazandırmak siyaset değil. Millet affetmez, Saadet gibi yok olur gideriz" çağrısında bulundu.



YRP SEÇMENİNE ÇAĞRI: "BUNUN VEBALİNİ KİMSE TAŞIYAMAZ"



Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu ise YRP seçmenine çağrıda bulundu. Pamukçu, "31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz" dedi.