Belçika Başbakanı De Croo’dan PKK açıklaması: Avrupa’da tanınmış bir terör örgütüdür

Belçika 'da gurbetçiler 21 Mart'tan bu yana PKK üyelerinin kalleş saldırılarına maruz kalıyor. Türkiye'den kayıtsız kalan Belçika makamlarına çok sert tepki gelirken Başkan Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu. KÖŞEYE SIKIŞAN PKK AVRUPA'DA TERÖR ESTİRİYOR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" dedi. Gelişme üzerine Brüksel harekete geçti. Belçika Başbakanı Alexander De Croo , "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." dedi.





De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullandı.

De Croo, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı." dedi.

Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok." diye konuştu.