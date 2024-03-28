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Belçika Başbakanı De Croo'dan PKK açıklaması: Avrupa’da tanınmış bir terör örgütüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'daki Türkleri hedef alan PKK saldırıları sonrası devreye girmesi sürece kayıtsız kalan Brüksel'i de harekete geçirdi. Belçika Başbakanı De Croo, "Terör örgütleri lehine açıklamalara tolerans göstermeyiz, PKK Avrupa’da tanınmış bir terör örgütüdür" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 00:41 Güncelleme 29 Mart 2024, 00:53
Belçika Başbakanı De Croo’dan PKK açıklaması: Avrupa’da tanınmış bir terör örgütüdür

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Belçika'da gurbetçiler 21 Mart'tan bu yana PKK üyelerinin kalleş saldırılarına maruz kalıyor.

Türkiye'den kayıtsız kalan Belçika makamlarına çok sert tepki gelirken Başkan Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı



Erdoğan sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.



Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

KÖŞEYE SIKIŞAN PKK AVRUPA'DA TERÖR ESTİRİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" dedi.



Gelişme üzerine Brüksel harekete geçti.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." dedi.

"PKK bir terör örgütüdür"



De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullandı.

De Croo, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı." dedi.

Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok." diye konuştu.



PKK YANDAŞLARININ SALDIRILARI

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

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