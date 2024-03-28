Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın "600 konut" iddiasını belgeyle patlattı: Zerre onuru olanlar özür dileyecek

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Altınok, Antalya ve ilçelerinde adına var ise kayıtlı dairelerin tapu bilgilerinin araştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, dilekçeyle başvuruda bulunduğunu anlattı.

Dilekçeye verilen cevabın bugün eline ulaştığını bildiren Altınok, şöyle konuştu:

"Verdiğim dilekçenin sonucunda, 'İlgili dilekçede bahsi geçen T.C. kimlik numaralı Turgut Altınok adına Türkiye'nin tamamının 2 Mayıs 2012'den beri ortak platformu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinde T.C. kimlik numarası kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya il ve ilçe sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır.' Bunu bütün kamuoyunun takdirine sunuyorum. Kimin yalancı, iftiracı, çamur ve kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir.

Ankara'ya sözü, eseri, projesi, hizmeti, vizyonu olmayanlar bir yalan çamur ve iftira kampanyası başlattı. Dolayısıyla zerre onuru olanlar özür dileyecek. Tabii bununla ilgili hem maddi hem manevi hukuki süreci başlattık. Bunlar, hepsi gördüğünüz gibi mahkum olacak. Ankaralı bilmeli ki bir tarafta tertemiz bir aday var, öbür tarafta yalan ve çamura batmış iftiracı bir aday var. (Mansur Yavaş) Kendisi tabii Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Şu anda oturduğu 25 milyon liralık evinin hesabını veremez. İkisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. Yani 25 yıl belediye başkanlığı yapsa 25 milyon liraya o evi alamaz."