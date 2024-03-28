Bitlis’te CHP belediye başkan adayı Selim Soyugüzel partisinden istifa edip AK Parti’ye geçti: Miting saatim DEM’e satıldı!

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Soyugüzel, "Bu memleket hepimizindir. Akrabamız olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip, pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun" ifadelerini kullandı.
AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay da Soyugüzel'le akraba olduklarını dile getirerek, "Bitlis'te kirli oyunları, kapalı kapılar arasında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes görüyor. CHP'nin miting saati DEM Parti'ye verildi. Kapalı kapılar arasında maddi pazarlıklar yapılarak bu verildi. Yani bu, CHP ve DEM Parti'nin bütün Türkiye'de, bütün il ve ilçelerde yapmış olduğu ittifakın aşikar olduğunun en büyük belgesidir. Bundan dolayı da halkımızdan hizmete ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek vermelerini rica ediyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı hizmet yolculuğuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı burada bulunanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuya ilişkin konuşan AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, CHP'den istifa eden Selim Soyugüzel'in dün bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Selim Başkan, dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini, Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan'a, ekibine ve ailesine hoş geldin, diyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir" diye konuştu.
AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu da, "Milletin rotası dışına çıkanlar, gizli kapaklı filmler yapanlar, gizli planlar yapanlar, kendi parti içi hesaplaşmalarında bile demokratik olgunluğu göstermeden birbirlerini yarı yolda bırakanlar, bugün milletin partisi olan AK Parti'ye gelip burada bizimle kenetleniyorlar. Ben öncelikle hem Selim Bey'e hem de kıymetli ailesine canıgönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti'nin farkı budur. AK Parti kendi partisi içinde hizmet veren kendi partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamış, her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan birilerinin planlarının bir parçası olmayan bir partidir" ifadelerini kullandı.