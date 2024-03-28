Bitlis’te CHP belediye başkan adayı Selim Soyugüzel partisinden istifa edip AK Parti’ye geçti: Miting saatim DEM’e satıldı!

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Soyugüzel, "Bu memleket hepimizindir. Akrabamız olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip, pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay da Soyugüzel'le akraba olduklarını dile getirerek, "Bitlis'te kirli oyunları, kapalı kapılar arasında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes görüyor. CHP'nin miting saati DEM Parti'ye verildi. Kapalı kapılar arasında maddi pazarlıklar yapılarak bu verildi. Yani bu, CHP ve DEM Parti'nin bütün Türkiye'de, bütün il ve ilçelerde yapmış olduğu ittifakın aşikar olduğunun en büyük belgesidir. Bundan dolayı da halkımızdan hizmete ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek vermelerini rica ediyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı hizmet yolculuğuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı burada bulunanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.