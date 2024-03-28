Karadeniz’de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Dün akşam itibarıyla Karadeniz 'de Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Keşif kuyusu Sakarya Gaz Sahası 'nın kuzey batısında bulunuyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve arama faaliyetlerine başlanması noktasında önemli çalışmalar yapıldı.

TARİHİ KEŞİF



4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Mavi Vatan'ı karış karış aramaya devam eden filonun ilk gemisi Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı. Gemilerin faaliyete geçmesinin ardından Türkiye, Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfederek tarihi bir rekora imza attı. Peki sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor?

A Haber canlı yayınında Türkiye'nin Mavi Vatan'da enerji kaynağı arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle bunu yapıyor. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini gerçekleştirdiği dönemde Türkiye bu alana yoğun bir şekilde izole oldu. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı." ifadelerini kullandı.