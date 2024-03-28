SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Karadeniz'de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayraktar açıkladı: Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşif edilen gaz kuyusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, "Göktepe 1 adlı kuyu, Sakarya gaz sahasının kuzeybatısında yer alıyor" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 18:53 Güncelleme 28 Mart 2024, 21:34
Karadeniz’de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayraktar açıkladı: Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arama çalışmaları kapsamında dün akşam itibarıyla "Göktepe 1" adını verdikleri yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını belirterek bu kuyudan birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu bildirdi.

Uşak programı kapsamında Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Bayraktar, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafla bir araya geldi, Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mehmet Çakın'a ziyarette bulundu, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.

Göktepe 1'i kazmaya başladık!

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli altın madeni yatırımlarından birinin kentte yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına 22 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bayraktar, son 22 yılda hidrolik kaynakların yanına 12 bin megavatın üzerinde rüzgar, 10 bin megavatın üzerinde güneş enerjisi kattıklarını, gelecek 12 yılda her yıl mutlaka 5 bin megavat güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapılması gerektiğini belirtti.

Yenilenebilir enerji ve maden yatırımlarında izin süreçlerini sadeleştirme ve hızlandırma için kanuni düzenleme hazırlığı yaptıklarını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama programı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 2016'dan bu yana dünyanın en gelişmiş sismik ve derin deniz sondaj gemilerinin bulunduğu filosu ve kendi mühendisleriyle mavi vatanda doğal gaz aradığını hatırlatan Bayraktar, "2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini çok şükür yaptık. Sakarya gaz sahasında bugün 3,7 milyon metreküp günlük gaz üretiyoruz ama daha yolun başındayız. İnşallah oradaki gaz üretimimizi günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu sayede bugün 1,4 milyon haneye yeten oradaki doğal gaz üretimimiz 15 milyon haneye kadar çıkacak yani nerdeyse 60 milyonluk nüfusun kullanabileceği doğal gazı kendimiz üreteceğiz." diye konuştu.

"Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz"

YENİ DOĞAL GAZ REZERVİ UMUDU

Bayraktar, yeni doğal gaz kaynaklarını arama çalışması kapsamında Sakarya gaz sahası yakınlarında yeni bir kuyu açıldığını bildirerek şöyle devam etti:

"Dün akşam itibarıyla 'Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Ramazan ve Uşak'ın bereketiyle, bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv buluruz inşallah. Bütün çalışmamız, gayretimiz bu yönde olacak. Göktepe 1 kuyumuz da bu anlamda hayırlı olsun. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada bu arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık."

Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretildiğini, sene sonunda 100 bin varilin hedeflendiğini dile getiren Bayraktar, Akkuyu'daki nükleer santralin yapımının hızla devam ettiğini, bu yatırımların Türkiye ekonomisine güç katacağını, cari açığı bir sorun olmaktan çıkaracağını kaydetti.

Bakan Bayraktar, Uşak'ın Sivaslı ve Karahallı ilçelerine 2024 yılı içerisinde doğal gaz getirileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yeni dönemde hayata geçirmeyi öngördükleri projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

Bakan Bayraktar, programın ardından Uşak Belediyesi öncülüğünde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan Uşşak Aşevi'ndeki iftar programına katıldı.

BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?

Türkiye Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu. O tarihten sonra hiçbir jeopolitik krizden etkilenmeden her türlü talebi karşılayabilecek altyapı kurulmaya başlandı. İşte adım adım yapılanlar:

1. MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ
LNG ithalatına başlanılmasıyla birlikte alınan gaz için hem baz yük tesisi olarak kullanılmak hem de istenildiğinde pik düşürücü olarak devreye sokulmak üzere 1994 yılında işletmeye açılan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin kapasitesi artırıldı. Yapılan yatırım ile tesisin gazlaştırma kapasitesi günlük 18 milyon metreküpten, 37 milyon metreküpe çıkarıldı. İskele genişletme çalışmaları yapılarak dünyadaki en büyük gemilerin bile hizmet verebileceği altyapı oluşturuldu. Marmara Ereğlisi LNG Terminali toplam 255 bin metreküp depolama kapasitesine sahip ve son dönemde iki kat artışla günlük 37 milyon metreküpü bulan LNG'yi gazlaştırarak iletim sistemine aktarabiliyor. Ülkemizin gaz ihtiyacının önemli bölümü karşılanıyor.

2.FSRU

Türkiye'deki enerji arz güvenliğindeki kritik yapı taşlarından biri de FSRU oldu. Hatay Dörtyol'da dünyanın en büyük FSRU ve LNG gemilerinin yanaşacağı bir iskele inşa edildi. 2017'de ilk FSRU gemisi faaliyete başladı. 2018'de işletmeye alınan Dörtyol FSRU Terminali, FSRU gemileri ile boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkân sağlıyor. Milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesi ile dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Ayrıca 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıyor. O dönemde 6 ay gibi rekor sürede tamamlanan ilk FSRU liman tesisi 2017'de İzmir Aliağa'da devreye alındı. Aynı bölgede Egegaz Terminali'nin de kapasitesi artırıldı. Üçüncü FSRU Saros'ta geliştirildi. 350 metre iskele uzunluğu ile sisteme günlük 28 milyon metreküp gaz verecek şekilde planlandı.

3.GAZ DEPOLAMA TESİSLERİ

O dönemde çizilen hedeflerden biri de 2023 yılına kadar doğalgaz depolama kapasitesini 10 milyar metreküpe çıkarmaktı. Bu kapsamda Silivri Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 2.7 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe, Tuz Gölü Depolama Tesisi'nin kapasitesinin ise 700 milyon metreküpten 5.4 milyar metreküpe çıkaracak plan devreye alındı. İki tesisin de günlük gaz verme kapasitesinin de artırılması planlandı. Bugün Silivri'deki tesis Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahip. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabiliyor. Tuz Gölü tesisi 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta ʺKaradeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreniʺnde. (13 Haziran 2022)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta ʺKaradeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreniʺnde. (13 Haziran 2022)

4. BORU HATLARI

Azeri doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP 2018'de açıldı. Boru hattıyla Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınıyor. Hat, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına karşılıyor. 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla Türk Akım projesi de devreye alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
İnsani Yardım Vakfı
YRP’nin AK Parti’ye kaybettirme siyaseti PKK’ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
Karadeniz’de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayraktar açıkladı: Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık
CHP teşkilatları YRP için çalışıyor! Finansman Saraçhane’den kampanya İmamoğlu’nun ekibinden: AK Parti’ye kaybettirme inadında son nokta
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul için Acil Eylem Planını açıkladı: Metro, tünel, taksi, öğrenci, emekli...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye Temmuz zammı: Tekrar masaya yatıracağız
ABD’de ikinci Epstein vakası! İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de sıçradı: Rapçi Diddy dosyası 50 Cent’ten Sussex Dükü Harry’ye… Dünyanın en büyük seks kaçakçılığını onlar yürütüyor
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin itiraf etti: Makbuz yok | Turgay Özcan’dan usulsüzlük itirafı
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
SON DAKİKA