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5 yılda 6 kat borçlanan İBB'nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu'nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB bünyesinde istihdam edip başlarına da Murat Ongun'u diktiği kadrolu troll ağı deşifre oldu. Murat Kurum'a yönelik sistematik karalama kampanyası yürüten bu hesapların yöneticilerinin İBB Medya AŞ ve İBB İsper AŞ ibi belediye şirketlerinde çalıştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun hayran sayfası Ekrem Edit'in yöneticisi Mahir G.'nin Murat Ongun'un ekibinden olduğu eşi Berna G.'nin de İBB'nin fon musluğundan nemalandığı ortaya çıktı. İmamoğlu, İstanbullunun parasının trollere peşkeş çekerken İBB'nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL'den 150,8 milyar TL'ye yükseldi.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 19:11 Güncelleme 28 Mart 2024, 19:35
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala siyaseten çıkmaza girdi.

İstanbul'a harcaması gereken parayı kendi seçim kampanyası için kullanan İmamoğlu, Saraçhane'nin fon musluğuna bağladığı kadrolu trollerden medet umar hale geldi.



SARAÇHANE OLMUŞ 'TROL'HANE: BAŞLARINI MURAT ONGUN ÇEKİYOR
Megakentin parasının sosyal medya tetikçilerine aktarılması büyük tepki çekerken; İmamoğlu'nun İBB bünyesinde troll istihdam ettiği trolleri Murat Ongun'un koordine ettiği ortaya çıktı.

'UNUTMA İSTANBUL'DAN UNUTULMAYACAK TROLLÜK

Bu kapsamda sosyal medya Ekrem İmamoğlu'na alan açan, Murat Kurum'u mesnetsiz iddialarla hedef gösteren tetikçi profilleri mercek altına alındı.

Murat Kurum'a yönelik sistematik karalama kampanyası yürüten "Unutma İstanbul" adlı hesabı kullancısı İBB'nin kadrolu çalışanı çıktı. Hesabı yöneten Eda Ö. İBB Medya AŞ çalışanı.




'GÖNÜLLÜ' DEĞİL TETİKÇİ
"İstanbul Gönüllüleri" isimli trol hesabın yöneticisi İBB İsper AŞ'nin personeli Arda T... Söz konusu şahış söylendiği gibi 'gönüllü' değil, kadrolu tetikçi.

Bahse konu olan "İstanbul Gönüllüleri" şu sıralar, on milyonlarca TL'lik reklam çalışması ve bilboard giydirmesi ile Murat Kurum'a karşı dezenformasyon yürütüyor.

Ekotroll olarak bilinen Murat Ongun'un ise bu hesabın yaptığı paylaşımlara destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.




KARI - KOCA İBB'NİN FON MUSLUĞUNDAN BESLENİYORLAR

Gelelim Ekrem İmamoğlu'nun hayran sayfası Ekrem Edit'e...

Bahse konu olan sayfayı İBB Medya AŞ. çalışanı Mahir G. yönetiyor... Mahir G.'nin amiri ise Murat Ongun.



Sadece Mahir G. değil eşi Berna G. de İBB'nin fon musluğundan besleniyor.

Berna G. "haberibbcomtr" hesabının kullanıcısı. Murat Ongun, sürekli "haberibbcomtr" adlı troll hesabın paylaşımlarını alıntılıyor.

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FİGÜRANLAR DA İBB'DEN NEMALANIYOR

İstanbullunun parası Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına da gidiyor... İBB'nin fon musluğundan nemalanan bu figüranlardan en dikkat çekeni ise sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren bir şahıs. İmamoğlu'nun "dindar kesim bizim yanımızda" algısını yaymak için tuttuğu bu sarıklı trol, kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise İmamoğlu'na methiyeler diziyor. Ekremci medyanın da vazgeçilmez ekran yüzü olan sarıklı figüran Saraçhane bülbülleri tarafından "Diyanet İşleri Başkanı" bile ilan edildi.

CHP yönetimindeki İBBnin borcu 5 yılda 26,7 milyar TLden 150,8 milyar TL’ye yükseldi!CHP yönetimindeki İBBnin borcu 5 yılda 26,7 milyar TLden 150,8 milyar TL’ye yükseldi!



İstanbullunun parasının trollere peşkeş çeken CHP'li İBB aynı zamanda borç batağında.

İBB'NİN BORCU 5 YILDA 26,7 MİLYAR TL'DEN 150,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ!
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 2018 sonunda 26,7 milyar TL olan toplam borcunun 2023 yılında 150,8 milyar TL'ye yükseldiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, "israfa bitirdik" yalanı 2023 yılındaki Denetim Komisyonu Raporunda yer alan rakamlarla bir kez daha çürüdü. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belediye şirketlerinin İBB'den 9.898.947.069,00 TL alacağı bulunduğu belirlendi.

Borcun büyük kısmının ÎGDAŞ, AĞAÇ A.Ş. ve İSPER A.Ş.'ye olduğu bildirildi. Belediyenin açtığı ihalelerde yapılan usulsüzlükler yüzünden belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

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