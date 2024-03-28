5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun

CHP'li Ekrem İmamoğlu , yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala siyaseten çıkmaza girdi. İstanbul'a harcaması gereken parayı kendi seçim kampanyası için kullanan İmamoğlu, Saraçhane'nin fon musluğuna bağladığı kadrolu trollerden medet umar hale geldi.

SARAÇHANE OLMUŞ 'TROL'HANE: BAŞLARINI MURAT ONGUN ÇEKİYOR Megakentin parasının sosyal medya tetikçilerine aktarılması büyük tepki çekerken; İmamoğlu'nun İBB bünyesinde troll istihdam ettiği trolleri Murat Ongun 'un koordine ettiği ortaya çıktı. 'UNUTMA İSTANBUL'DAN UNUTULMAYACAK TROLLÜK Bu kapsamda sosyal medya Ekrem İmamoğlu 'na alan açan, Murat Kurum'u mesnetsiz iddialarla hedef gösteren tetikçi profilleri mercek altına alındı. Murat Kurum'a yönelik sistematik karalama kampanyası yürüten "Unutma İstanbul" adlı hesabı kullancısı İBB'nin kadrolu çalışanı çıktı. Hesabı yöneten Eda Ö. İBB Medya AŞ çalışanı.







'GÖNÜLLÜ' DEĞİL TETİKÇİ

"İstanbul Gönüllüleri" isimli trol hesabın yöneticisi İBB İsper AŞ'nin personeli Arda T... Söz konusu şahış söylendiği gibi 'gönüllü' değil, kadrolu tetikçi.



Bahse konu olan "İstanbul Gönüllüleri" şu sıralar, on milyonlarca TL'lik reklam çalışması ve bilboard giydirmesi ile Murat Kurum'a karşı dezenformasyon yürütüyor.





Ekotroll olarak bilinen Murat Ongun'un ise bu hesabın yaptığı paylaşımlara destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.