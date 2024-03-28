SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Tek seferde yakalanan en yüksek miktar! Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirdi

Son dakikia haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 18:35 Güncelleme 28 Mart 2024, 19:48
Tek seferde yakalanan en yüksek miktar! Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakikia haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.



Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
Karadeniz’de yeni sondaj kuyusu! Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Göktepe-1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık
İnsani Yardım Vakfı
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
YRP’nin AK Parti’ye kaybettirme siyaseti PKK’ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
CHP teşkilatları YRP için çalışıyor! Finansman Saraçhane’den kampanya İmamoğlu’nun ekibinden: AK Parti’ye kaybettirme inadında son nokta
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul için Acil Eylem Planını açıkladı: Metro, tünel, taksi, öğrenci, emekli...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye Temmuz zammı: Tekrar masaya yatıracağız
ABD’de ikinci Epstein vakası! İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de sıçradı: Rapçi Diddy dosyası 50 Cent’ten Sussex Dükü Harry’ye… Dünyanın en büyük seks kaçakçılığını onlar yürütüyor
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin itiraf etti: Makbuz yok | Turgay Özcan’dan usulsüzlük itirafı
Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz
Eski DEM’li vekil Altan Tan: PKK saldırılarını destekleyen DEM’liler Ekrem İmamoğlu’na oy verecek
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
SON DAKİKA