Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan CHP’li Mansur Yavaş’a PKK tepkisi: Londra’da Türkiye düşmanları ile görüştü

Altınok, hakkındaki mal varlığı iddialarına da açıklık getirerek, Mansur Yavaş'a ilişkin, "Mansur Yavaş'ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Belediye Başkanı 25 yıl görev yapsa aldığı maaşların tamamını biriktirse 25 milyona ev alıp oturamaz. Belediye başkanı maaşı ile 20 yıl görev yaptım, 1 metrekare arsa da almadım, bir tane daire de almadım, bir tane arabada da almadım. Tevazu bir yaşamım var, bunu herkes bilir. "

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, akşam saatlerinde katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Altınok, seçimlere son 3 gün kaldığını ve milletin önemli bir karar vereceğini söyledi.

"Cumartesi-Pazar, gece-gündüz çalışırım. Bu mal varlığının kaynağı nereden geliyor? Maaş ile olmayacağına göre, bunları belediye başkanı olduktan sonra alıyor. Benim mal varlığım belediye başkanı olduktan sonra azalmış, ben bunları açıkladım. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir adamı Türkiye'de ve dünyada takdir etmek lazım." diye konuştu.

PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanı Jeremy Corbyn.

PKK DESTEKÇİLERİ İLE KOL KOLA

Öte yandan Altınok, Yavaş'ın Londra'dan da ev aldığını ve işsiz kızına da dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Londra'da iş kurduğunu da söyleyerek, bunların dışındaki görüşme trafiğinden de bahsetti ve Yavaş'ın fotoğraflarını gösterdi:

"Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn. Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır.