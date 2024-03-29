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82 yaşındaki Saliha Gündüz'ün Başkan Erdoğan sevgisi: "Bu sefer sandıklar patlayacak"

Diyarbakır mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti. Erdoğan sevgisini A Haber'e anlatan Gündüze, "Onunla dertleştik nine nasılsın iyi misin dedi. Emrin dedi emrim senin canının sağlığı, korkma sandıkları patlatacağız dedim." dedi. Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı'nda yer alan Saliha Gündüz, ilerleyen yaşını aldırış etmeden yerel seçimlerde partililerle birlikte kapı kapı dolaşıp AK Parti'ye oy istiyor.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 22:30 Güncelleme 29 Mart 2024, 10:20
82 yaşındaki Saliha Gündüz’ün Başkan Erdoğan sevgisi: Bu sefer sandıklar patlayacak

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Diyarbakır mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti.

82 yaşındaki Saliha ninenin Erdoğan sevgisi!

KORKMA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ DEDİM

Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisini A Haber'e anlattı. Gündüz, "Onunla dertleştik nine nasılsın iyi misin dedi. Emrin dedi emrim senin canının sağlığı, korkma sandıkları patlatacağız dedim. Millet de Evliyalar da senin arkanda dedim. Ona dedim ki beni hacca yolla başım üzerine dedi. Sonra Binali Yıldırım'a ver ben kendisine söyleyeceğin dedi o da aldı ve benden bir şiir istedi." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine ilerleyen yaşına rağmen oruçlu bir şekilde katılan 82 yaşındaki Saliha Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Erdoğan ile daha önce de görüştüğünü belirten Saliha nine, AK Parti kurulduğundan beri parti içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor.

Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı'nda yer alan Saliha Gündüz, ilerleyen yaşını aldırış etmeden yerel seçimlerde partililerle birlikte kapı kapı dolaşıp AK Parti'ye oy istiyor.

"22 YILDIR CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki yerel seçim mitingine katılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın unutmadığı ve görüştüğü Saliha Gündüz, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın davası için 22 yıl önce yola çıktığımızda, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz sloganıyla yürüdük. Yolumuza da devlet başkanımızla birlikte büyük Türkiye'nin inşası için yürüyoruz, sonuna kadarda yürümeye devam edeceğiz" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, yerel seçim çalışmaları sırasında düşerek ayağını kırdığını belirten Saliha nine, 3 aylık bir tedavini ardından ayağı kalkar kalkmaz çalışmalara yeniden katılarak partisi için oy istediğini söyledi.

HER MİTİNGDE ALANDA YERİNİ ALIYOR

Yaklaşık 7 yıl önce eşi Fazlı Gündüz'ün ölümüyle Sur İlçesi İskender Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşamaya başlayan Saliha Gündüz, "Benim çocuğum olmadı. Erdoğan'ın devlet büyüğümüz olmasının yanı sıra bir evladım gibi seviyorum. Diyarbakır mitinglerini kaçırmıyorum. Ucunda ölümde olsa, Cumhurbaşkanımızı görmeden alandan ayrılmıyorum" ifadelerini kullandı. Emekli maaşıyla geçinen Gündüz, "Allah devletimizin, Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin. Biz aç ve açıkta bırakmıyor" dedi.

"YAŞADIĞI SÜRECE TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYIN"

Görüşme sırasında Gündüz bazı ihtiyaçlarının olduğunu söylemesi üzerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saliha nineye sarılarak AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman'a, "Suna hanım Saliha teyze yaşadığı sürece sana emanet, tüm ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın" dedi.

DEMOKRASİ NÖBETLERİ TUTTU

Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da yapılan Demokrasi Nöbetlerine katılan Saliha Gündüz, günlerce süren demokrasi nöbeti tutarak FETÖ elebaşına sert tepkiler vermişti.


DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart tarihindeki Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

"Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız"

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyze, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.

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