82 yaşındaki Saliha Gündüz'ün Başkan Erdoğan sevgisi: "Bu sefer sandıklar patlayacak"

HER MİTİNGDE ALANDA YERİNİ ALIYOR
Yaklaşık 7 yıl önce eşi Fazlı Gündüz'ün ölümüyle Sur İlçesi İskender Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşamaya başlayan Saliha Gündüz, "Benim çocuğum olmadı. Erdoğan'ın devlet büyüğümüz olmasının yanı sıra bir evladım gibi seviyorum. Diyarbakır mitinglerini kaçırmıyorum. Ucunda ölümde olsa, Cumhurbaşkanımızı görmeden alandan ayrılmıyorum" ifadelerini kullandı. Emekli maaşıyla geçinen Gündüz, "Allah devletimizin, Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin. Biz aç ve açıkta bırakmıyor" dedi.
"YAŞADIĞI SÜRECE TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYIN"
Görüşme sırasında Gündüz bazı ihtiyaçlarının olduğunu söylemesi üzerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saliha nineye sarılarak AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman'a, "Suna hanım Saliha teyze yaşadığı sürece sana emanet, tüm ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın" dedi.
DEMOKRASİ NÖBETLERİ TUTTU
Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da yapılan Demokrasi Nöbetlerine katılan Saliha Gündüz, günlerce süren demokrasi nöbeti tutarak FETÖ elebaşına sert tepkiler vermişti.
DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart tarihindeki Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.
Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.
DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyze, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.
Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.