82 yaşındaki Saliha Gündüz'ün Başkan Erdoğan sevgisi: "Bu sefer sandıklar patlayacak"

HER MİTİNGDE ALANDA YERİNİ ALIYOR

Yaklaşık 7 yıl önce eşi Fazlı Gündüz'ün ölümüyle Sur İlçesi İskender Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşamaya başlayan Saliha Gündüz, "Benim çocuğum olmadı. Erdoğan'ın devlet büyüğümüz olmasının yanı sıra bir evladım gibi seviyorum. Diyarbakır mitinglerini kaçırmıyorum. Ucunda ölümde olsa, Cumhurbaşkanımızı görmeden alandan ayrılmıyorum" ifadelerini kullandı. Emekli maaşıyla geçinen Gündüz, "Allah devletimizin, Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin. Biz aç ve açıkta bırakmıyor" dedi.

"YAŞADIĞI SÜRECE TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYIN"

Görüşme sırasında Gündüz bazı ihtiyaçlarının olduğunu söylemesi üzerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saliha nineye sarılarak AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman'a, "Suna hanım Saliha teyze yaşadığı sürece sana emanet, tüm ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın" dedi.