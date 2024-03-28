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82 yaşındaki Saliha Gündüz'ün Başkan Erdoğan sevgisi: "Bu sefer sandıklar patlayacak"

Diyarbakır mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti. Erdoğan sevgisini A Haber'e anlatan Gündüze, "Onunla dertleştik nine nasılsın iyi misin dedi. Emrin dedi emrim senin canının sağlığı, korkma sandıkları patlatacağız dedim." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 22:30 Güncelleme 28 Mart 2024, 22:38
82 yaşındaki Saliha Gündüz’ün Başkan Erdoğan sevgisi: Bu sefer sandıklar patlayacak

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Diyarbakır mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti.

82 yaşındaki Saliha ninenin Erdoğan sevgisi!

KORKMA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ DEDİM

Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisini A Haber'e anlattı. Gündüz, "Onunla dertleştik nine nasılsın iyi misin dedi. Emrin dedi emrim senin canının sağlığı, korkma sandıkları patlatacağız dedim. Millet de Evliyalar da senin arkanda dedim. Ona dedim ki beni hacca yolla başım üzerine dedi. Sonra Binali Yıldırım'a ver ben kendisine söyleyeceğin dedi o da aldı ve benden bir şiir istedi." dedi.


DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart tarihindeki Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

"Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız"

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyze, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.

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