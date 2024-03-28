82 yaşındaki Saliha Gündüz'ün Başkan Erdoğan sevgisi: "Bu sefer sandıklar patlayacak"

Diyarbakır mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti.

KORKMA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ DEDİM

Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisini A Haber'e anlattı. Gündüz, "Onunla dertleştik nine nasılsın iyi misin dedi. Emrin dedi emrim senin canının sağlığı, korkma sandıkları patlatacağız dedim. Millet de Evliyalar da senin arkanda dedim. Ona dedim ki beni hacca yolla başım üzerine dedi. Sonra Binali Yıldırım'a ver ben kendisine söyleyeceğin dedi o da aldı ve benden bir şiir istedi." dedi.