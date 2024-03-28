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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 19:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 22:26

82 yaşındaki Saliha Gündüz'ün Erdoğan sevgisi!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti. Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi. Saliha Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisini A Haber'e anlattı.

Başkan Erdoğan ne zaman Diyarbakır'a gitse o da miting alanında yerini alıyor. Diyarbakır mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 82 yaşındaki Saliha Gündüz arasında yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti. Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisini A Haber'e anlattı. Gündüz, "Onunla dertleştik nine nasılsın iyi misin dedi. Emrin dedi emrim senin canının sağlığı, korkma sandıkları patlatacağız dedim. Millet de Evliyalar da senin arkanda dedim. Ona dedim ki beni hacca yolla başım üzerine dedi. Sonra Binali Yıldırım'a ver ben kendisine söyleyeceğin dedi o da aldı ve benden bir şiir istedi." dedi.

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