Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere mektup! Deprem gerçeğine dikkat çekti: Söz veriyorum!

"DEPREM ALGI DİNLEMEZ" Mektubunda İstanbul'da beklenen depreme dikkat çeken Kurum, "Kabul etmek gerekir ki İstanbul, depremi bekliyor. Bölgedeki en ufak sarsıntı bile yüreklerimizi ağzımıza getiriyor. Hissettiğiniz son depremde, o birkaç saniyede, içinizde uyanan duygu neydi? O an zihninizde size dayatılan algılar mı vardı, yoksa hayatta kalma isteği mi? Tabi ki hayatta kalma isteği… Çünkü deprem algı dinlemez." ifadelerine yer verdi.

"DEPREM KAPIYI ÇALMADAN, HER ŞEY ALTÜST OLMADAN İSTANBUL KAZANACAK!"

İstanbul'u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığının altını çizen Kurum, "Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır. İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım. Önünüzde inşallah uzun bir ömür var. Tüm gayretim; o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz veriyorum! Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız! Çünkü aslolan hayattır! 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul'da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Kurum'un gençlere yazdığı mektup şu şekilde: