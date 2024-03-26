Kurumsal operasyon tescillendi! CHP’li Özgür Özel itiraf etti Oktay Vural bombaladı: İYİ Parti’ye saldırılmasını siz mi istediniz?

Yerel seçimlere günler kala Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) ve İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek.



İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE KURUMSAL OPERASYON

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Meral Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ

Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.









Bir yandan da CHP ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.