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Kurumsal operasyon tescillendi! CHP'li Özgür Özel itiraf etti Oktay Vural bombaladı: İYİ Parti'ye saldırılmasını siz mi istediniz?

CHP lideri Özgür Özel'in "Bizim emeğimizle var edilen televziyon kanallarında" sözleri sonrası İYİ Parti'ye yapılan kurumsal operasyon adeta tescillenmişti. O sözler sonrası İYİ Partili Oktay Vural, Özgür Özel'i yerden yere vurdu. Vural, "Sayın Özel emeğinizle var edilen televizyon kanalları hangileridir? Açıklayınız. Bu durumda kanallar sizin emeğinizle var olmuşsa İYİ Partiye saldırılmasını siz mi istemiş oluyorsunuz? Bu zihniyet mi basın özgürlüğüne sahip çıkacak?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 23:04 Güncelleme 26 Mart 2024, 23:04
Kurumsal operasyon tescillendi! CHP’li Özgür Özel itiraf etti Oktay Vural bombaladı: İYİ Parti’ye saldırılmasını siz mi istediniz?

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Yerel seçimlere günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek.


İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE KURUMSAL OPERASYON
Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Meral Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

Oktay Vural CHP lideri Özgür Özel'i topa tuttu!



Bir yandan da CHP ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.



KURUMSAL OPERASYON TESCİLLENDİ
Tüm yaşananlar sonrası CHP'li Özgür Özel'in "Bizim emeğimizle var edilen televziyon kanallarında sözleri" kurumsal operasyonu adeta tescillemiş oldu.


OKTAY VURAL'DAN BOMBARDIMAN
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bomba göndermede bulundu. Oktay Vural, "Bugün Balıkesir-Bandırma'da CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan yardımcısı Sayın Özgür Özel kendilerinin emeğiyle var edilen televizyon kanallarının olduğunu söylemiş." dedi.


"İYİ PARTİ'YE SALDIRILMASINI SİZ Mİ İSTEDİNİZ?"
Oktay Vural, "Sayın Özel emeğinizle var edilen televizyon kanalları hangileridir? Açıklayınız" sorusunu sordu.

Vural, "Bu durumda kanallar sizin emeğinizle var olmuşsa İYİ Partiye saldırılmasını siz mi istemiş oluyorsunuz? Bu zihniyet mi basın özgürlüğüne sahip çıkacak?" ifadelerini kullandı.

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