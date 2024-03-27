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Son dakika: Suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve Volkan Reçber'in talimatıyla Nusr-Et'e silahlı saldırı olayında flaş gelişme! 5 kişi MAHZEN-22 operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve Volkan Reçber’in talimatıyla Beşiktaş'taki Nusr-Et'e yapılan silahlı saldırıya yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 10:32 Güncelleme 27 Mart 2024, 10:58
Son dakika: Suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve Volkan Reçber’in talimatıyla Nusr-Et’e silahlı saldırı olayında flaş gelişme! 5 kişi MAHZEN-22 operasyonuyla yakalandı

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İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 kişi MAHZEN-22 operasyonuyla yakalandı

Saldırı talimatını organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun'un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş'ta bulunan "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.

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