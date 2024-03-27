Son dakika: Suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve Volkan Reçber’in talimatıyla Nusr-Et’e silahlı saldırı olayında flaş gelişme! 5 kişi MAHZEN-22 operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun'un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş'ta bulunan "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.