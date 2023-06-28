Europol'den itiraf gibi rapor! Kampanya adı altında PKK'ya para toplama! Terör listesinden sildirmek için...

PKK, AB İÇİNDEKİ AŞIRI SOL ÇEVRELERLE BERABER EĞİTİLİYOR

Raporda, PKK'nın, AB içindeki aşırı sol ve anarşist ayrılıkçılar ile yakın ilişkisini sürdürdüğüne değinilerek, aşırı sol çevrelerin örgüte sadece destek sağlamadığı, çatışma bölgelerinde beraber eğitildikleri ve yıllardır onlarla birlikte savaştığı ifade edildi.

Europol'ün raporunda, AB vatandaşı olan veya üye ülkelerde süresiz oturum izni bulunan bazı PKK'lıların silahlı çatışmalara katılmak üzere genelde örgütün tertiplemesiyle Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine seyahat ettikleri, bunun PKK üyelerinin AB'ye geri dönmesine de olanak sağladığına değinildi.

Raporda, Suriye'nin kuzey doğusundan 2022'de ülkelerine dönen yabancı terörist savaşçıların muharebe eğitimi aldıkları ve bu nedenle AB ülkeleri açısından tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

Dört üye devletten 18 kişinin etno-milliyetçi ve ayrılıkçı hareketlere müdahil olmaktan 2022'de tutuklandığı ve tutuklama için en çok başvurulan gerekçenin "terör örgütüne üyelik" olduğu kaydedilen raporda, 2022'de Almanya'da 4 kişinin tutuklandığı ve 4'ünün de Türk vatandaşı olduğu, bu kişilerin PKK'ya üyelikle suçlandıkları, İtalya'da da 1 kişinin tutuklandığı, bu kişinin de PKK bağlantılı olduğu ifade edildi.