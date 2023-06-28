Europol'den itiraf gibi rapor! Kampanya adı altında PKK'ya para toplama! Terör listesinden sildirmek için...

Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) raporunda, PKK'nın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve terör örgütleri listesinden çıkmak için AB'de lobicilik faaliyetinde bulunduğu belirtildi.
Europol'ün "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"nda, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ve yeni dönem hedeflerine yer verildi.
YPG'nin, Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edildiği anlatılan raporda, terör örgütünün AB'de topladığı paraları, Suriye'de YPG militanlarını desteklemek için kullandığı vurgulandı.
Raporda, İsveç'in NATO'ya başvurusunun ve "2022 NATO Madrid Zirvesi"nin aşırı sol çevrelerde gündem oluşturduğu, PKK'nın, AB'de propaganda, eleman devşirme ve finansman faaliyetlerine odaklanmayı sürdürdüğü kaydedildi.
Terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için AB üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı aktarılan raporda, PKK'nın, "kampanya" olarak isimlendirdiği yıllık para toplama faaliyeti kapsamında AB içinde büyük miktarda para topladığı bildirildi.