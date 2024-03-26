SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e 'Çırak'lı salvo: HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e olay bir yanıt verdi. 2018 seçim gecesinde nerede olduğunu sorgulayan Özgür Özel'e "Sen o dönemler çıraktın" diyen Muharrem İnce, "Bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 12:50 Güncelleme 26 Mart 2024, 13:08
Muharrem İnce’den Özgür Özel’e ’Çırak’lı salvo: HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "HDP" göndermesi yaptı.

Dün akşam CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2018'deki seçim gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetinin arDından sessiz kalan Muharrem İnce'yi hedef aldı.

"MUHARREM İNCE BÜTÜN GECE ORTADA YOKTU"
Özgür Özel İnce'yi hedef alarak, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN OLAY YANIT
Muharrem İnce, nerede olduğunu sorgulayan Özgür Özel'e "Sen o dönemler çıraktın" diyerek yanıt veren Muharrem İnce, "Bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.

İnce şunları söyledi:

"Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.

Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?"

CHPde yeni Gel bakalım Muharrrem vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özeli Çırağım diyerek kürsüye çağırdıCHPde yeni Gel bakalım Muharrrem vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özeli Çırağım diyerek kürsüye çağırdı

DEMli Ahmet Saymadiden Kandilden talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBBde grup kuracağız, başkan yardımcıları DEMli olacakDEMli Ahmet Saymadiden Kandilden talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBBde grup kuracağız, başkan yardımcıları DEMli olacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Seçimlere kısa bir süre kala PKK’dan alçak plan! PKK’lı terörist Dorşin Botan kod adlı Ç.G. Şırnak’ta yakalandı
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Savcılık Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç’ı ifadeye çağırdı
İnsani Yardım Vakfı
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu
Muharrem İnce’den Özgür Özel’e ’Çırak’lı salvo: HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri! Galatasaray’dan açıklama geldi
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türkiye’ye neden geldikleri ortaya çıktı! Avrupa alarmda
CHP’deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...
Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İlk günden rekor kırıldı! İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamaz
Ünlülerin bayram tarifeleri belli oldu! Bakın en çok kim kazanacak! Sibel Can, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Alişan...
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
SON DAKİKA