Muharrem İnce’den Özgür Özel’e ’Çırak’lı salvo: HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "HDP" göndermesi yaptı.
Dün akşam CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2018'deki seçim gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetinin arDından sessiz kalan Muharrem İnce'yi hedef aldı.
"MUHARREM İNCE BÜTÜN GECE ORTADA YOKTU"
Özgür Özel İnce'yi hedef alarak, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE'DEN OLAY YANIT
Muharrem İnce, nerede olduğunu sorgulayan Özgür Özel'e "Sen o dönemler çıraktın" diyerek yanıt veren Muharrem İnce, "Bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.
İnce şunları söyledi:
"Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.