Muharrem İnce’den Özgür Özel’e ’Çırak’lı salvo: HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?

"MUHARREM İNCE BÜTÜN GECE ORTADA YOKTU"

Özgür Özel İnce'yi hedef alarak, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN OLAY YANIT

Muharrem İnce, nerede olduğunu sorgulayan Özgür Özel'e "Sen o dönemler çıraktın" diyerek yanıt veren Muharrem İnce, "Bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.