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Son dakika: İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Siyasi kalpazanlık

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken Özgür Özel'in borç hatırlatması yaptığı Balıkesir'de İYİ Parti'nin adayı olan Turhan Çömez, Özel hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. Özel'in İYİ Parti seçmeninden oy istediğini dile getiren Turhan Çömez, "Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir” dedi. Öte yandan DEM ile yapılan PKK uzlaşısına da sert ifadeler kullananTurhan Çömez, "DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 12:19 Güncelleme 26 Mart 2024, 12:31
Son dakika: İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Siyasi kalpazanlık

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İYİ Parti'nin yerel seçimlere müstakil girme kararı almasının ardından CHP ile yaşanılan gerilim henüz bitmiş değil.

Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında her ziyaret ettiği ilde ya Ekrem İmamoğlu'na ya da Mansur Yavaş'a vururken Balıkesir hakkında Özgür Özel'in borç hatırlatması tansiyonu daha da artırmıştı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilime Balıkesir tartışması da eklenmişti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Edremit'te gazetecilerle iftarda bir araya gelen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez'in hedefinde Özgür Özel vardı.

"SİYASİ KALPAZAN"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.

"GİT DEM'DEN OY İSTE"
CHP Genel Başkanı Özel'in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez "Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır" dedi.

Özgür Özel'in DEM'lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Turhan Çömez, "Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim" diye konuştu.

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