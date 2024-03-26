Son dakika: İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Siyasi kalpazanlık

Meral Akşener , yerel seçim çalışmaları kapsamında her ziyaret ettiği ilde ya Ekrem İmamoğlu 'na ya da Mansur Yavaş 'a vururken Balıkesir hakkında Özgür Özel 'in borç hatırlatması tansiyonu daha da artırmıştı.

İYİ Parti 'nin yerel seçimlere müstakil girme kararı almasının ardından CHP ile yaşanılan gerilim henüz bitmiş değil.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilime Balıkesir tartışması da eklenmişti.