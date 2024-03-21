CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı





BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Başkan Erdoğan, AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda CHP lideri Özgür Özel için yaptığı konuşma akıllara geldi. (28.02.2024)



Başkan Erdoğan, Özel için, "Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor" ifadelerini kullanmıştı.



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