CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı

Kriz ve kaos ile boğuşan CHP'de yeni bir 'Gel bakalım Muharrem' vakası meydana geldi.
Kriz ve kaos ile boğuşan CHP'de yeni bir 'Gel bakalım Muharrem' vakası meydana geldi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'a gitti. Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı.
ENGİN ALTAY: ÇIRAĞIM HOŞ GELDİN
Açılış konuşmasını yapan Engin Altan, CHP Gene Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağım" diyerek kürsüye davet etti.
Altay, şu ifadeleri kullandı:
Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Engin Altay'ın sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel Bakalım Muharrem' vakasına benzetilirken sosyal medyada alay konusu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Başkan Erdoğan, AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda CHP lideri Özgür Özel için yaptığı konuşma akıllara geldi. (28.02.2024)
Başkan Erdoğan, Özel için, "Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor" ifadelerini kullanmıştı.