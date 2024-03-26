CHP’li İBB’nin İstanbul’daki toplu ulaşım rezaleti! Yandaşa ihale vatandaşa çile: İETT gelirinden fazla harcama yaptı

İETT 16 Ocak 2023'te, "50.540.000 KM Otobüs Bakım ve Onarımı" işini gerçekleştirmek üzere açık ihale düzenledi.
İhalede büyük bir skandala imza atıldı. 5 istekliden en düşük teklifi sunan 2 firma, "geçici teminat" ve "diğer yeterlilik kriterleri" bahaneleriyle ihale dışı bırakıldı. Bu karar sonucunda, 585.951.068,00 TL + KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş, ihaleyi kazandı.
İETT, yine 16 Ocak 2023'te "32.797.800 Km Otobüs Bakım ve Onarımı" işini gerçekleştirmek üzere açık ihale düzenledi.
İhaleye katılan 7 istekliden en düşük teklifi sunan 2 firma, "geçici teminat" ve "diğer yeterlilik kriterleri" bahaneleriyle ihale dışı bırakıldı. Bu karar sonucunda, 360.812.521,00 TL + KDV teklif veren 4 numaralı istekli olan Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş, ihaleyi kazandı.
REKABET ENGELLENDİ
İETT, 16 Ocak 2023'te "34.010.000 KM Bakım ve Onarımı" işini gerçekleştirmek üzere açık ihale düzenledi. İhaleye katılan 6 istekliden en düşük teklifi sunan 2 firma, "geçici teminat" ve "diğer yeterlilik kriterleri" bahaneleriyle ihale dışı bırakıldı. Bu skandal karar sonucunda, 401.573.567,00 TL + KDV teklif veren Ulaşım İç. ve Dış Ticaret AŞ, ihaleyi kazandı.
İETT, 16 Ocak 2023'te "21.956.400 KM Otobüs Bakım ve Onarım Hizmeti" işini gerçekleştirmek üzere açık ihale düzenledi.
İhaleye katılan 6 istekliden en düşük teklifi sunan 2 firma, "geçici teminat" ve "diğer yeterlilik kriterleri" bahaneleriyle ihale dışı bırakıldı. Bu skandal karar sonucunda, 260.170.080,00 TL + KDV teklif veren Bilginay Tem. Hiz. Bilg. Org. Taş. İnş. Dan. Ltd. Şti'ye ihale verildi.
İETT, 16 Ocak 2023'te "30.295.500 KM Otobüs Bakım ve Onarımı" işini gerçekleştirmek üzere açık ihale düzenledi.
İhaleye katılan 6 istekliden en düşük teklifi sunan 2 firma, "geçici teminat" ve "diğer yeterlilik kriterleri" bahaneleriyle ihale dışı bırakıldı. Bu skandal karar sonucunda, 385.157.775,00 TL + KDV teklif veren Bilginay Tem. Hiz. Bilg. Org. Taş. İnş. Dan. Ltd. Şti'ye ihale verildi.
İETT, 16 Ocak 2023'te "23.994.000 KM Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti" işini gerçekleştirmek üzere açık ihale düzenledi.
İhaleye katılan 8 istekliden en düşük teklifi sunan 4 firma, "geçici teminat" ve "diğer yeterlilik kriterleri" bahaneleriyle ihale dışı bırakıldı. Bu skandal karar sonucunda, 350.440.039,50 TL + KDV teklif veren Twin Turizm Taşımacılık Ltd. Şti'ye ihale verildi.
İETT, 16 Ocak 2023'te "14.445.000 KM Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti" işini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdi.
İhaleye katılan 7 istekliden en düşük teklifi sunan firma, adil olmayan gerekçelerle ihale dışı bırakıldı ve ihale 166.114.923,60 + KDV teklif veren Vizyon Ulaşım Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'ye verildi.
Daha düşük teklifler sunan firmaların, iddia edilen gerekçelerle ihale dışı bırakılmaları, tamamen kanunsuz bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Skandal uygulamalar, İETT'nin ihale süreçlerinde rekabeti engellediği ve şeffaflık ilkelerini hiçe saydığını bir kez daha ortaya koydu.
İETT, PAZARLIK USULÜ YAPILAN İHALELERE, SADECE YAKLAŞIK MALİYET TESPİT AŞAMASINDA TEKLİF ALINAN FİRMALARI DAVET ETTİ
2023 yılında pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin bazılarına sadece yaklaşık maliyet tespiti aşamasında teklif alınan firmalar davet edildi. 2022 yılı raporunda da uyarılmasına rağmen teklif alınan firmalar dışındaki firmalar davet edilmedi.
ÖNCELİĞİ OLMAYAN KONULARDA HARCAMA YAPAN İETT, ÖNCELİKLİ HİZMETLERİ ERTELEDİ
CHP'li İBB yönetimi yüzünden temel görevlerini ihmal eden İETT, öncelikli olmayan ve görev alanı dışındaki hizmetlere milyonlarca lira harcadı.
Bu skandal uygulamalardan biri olan Sosyal Medya Yönetim ve Takip Platformu Hizmeti Alımı işi için 330.000,00 TL + KDV gibi yüksek bir ihale bedeli ödenirken, benzer şekilde Yönetim Yeteneklerini Geliştirme Eğitim Programı Hizmet Alımı işi için 417.000,00 TL + KDV harcandı.
İETT'nin temel hizmetleri erteleyerek lüks ve gereksiz harcamalar yapması, kamu kaynaklarının israfı anlamına gelirken, vatandaşların haklı beklentileri hiçe sayıldı.
İETT, ARASINDA BAĞLANTI BULUNAN ŞİRKETLERDEN TEKLİF ALDI
İETT piyasa araştırması için teklif almak amacıyla aralarında bağlantı olan firmalara başvurarak, açık bir şekilde çıkar çatışması yarattı.
Örnek olarak, "1 Kalem Medya Takip Hizmeti" adlı ihalede 109.800,00 TL + KDV gibi yüksek bir bedel ödenirken, piyasa fiyat araştırması kapsamında teklif alınan şirketler arasında Ajans Press Medya Takip Merkezi A.Ş, PR-NET Halkla İlişkiler Araştırma ve Değ. Hizm. A.Ş ve ITS Medya Takip Hizm. Ltd. Şti. gibi birbirleriyle bağlantılı firmalar bulunduğu belirlendi. Bu skandalın daha da derinleşen boyutu ise, bu üç şirkette de farklı görevlerde bulunan M.A.Ö. adlı kişinin tespit edilmesi oldu.
Bir başka örnekte ise, Örneğin, "2 Kalem Hızlı Dondurucu ve Tiner Alımı" adlı ihalede 403.080,00 TL + KDV gibi yüksek bir bedel ödenirken, piyasa fiyat araştırması kapsamında teklif alınan şirketler arasında Tekno Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. A.Ş. ve Dost Kimya Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. Ltd. Şti. gibi birbirleriyle bağlantılı firmalar bulunduğu belirlendi. Bu skandalın daha da derinleşen boyutu ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Tekno Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. A.Ş'nin eski yönetim kurulu üyesi A. E.'nin, Dost Kimya Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. Ltd. Şti.'de 2022 yılı içerisinde Müdürlük görevi yürüttüğünün tespit edilmesidir.
İETT TAŞINMAZ SATIŞLARINA RAĞMEN ZARAR ETTİ
İETT, Sarıyer İlçesi Mirgün Mahallesinde bulunan 18 Adet Bağımsız Bölümü, şaibeli bir şekilde satışa çıkardı.
16 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen satışta, 123.500.000,00 TL gibi yüksek bir bedelle satılan taşınmazlar, Yiğitalp Turizm ve Ticaret A.Ş isimli şirkete devredildi.
Bu skandal satışın arka planında ise, son 5 yılda İETT'nin birçok taşınmazını benzer şaibeli yöntemlerle satması ve kamu mal varlığını adeta soyup soğana çevirmesi yatıyor. Bu satışlar, İETT'yi iflasın eşiğine getirdiği gibi, aynı zamanda kamu güvenini de sarstı.
2023'TE SADECE 105 TANE OTOBÜS VE METROBÜS ALINDI
İETT, filosunu genç tutma politikasını terk ederek, otobüs alımlarında dramatik bir düşüş yaşadı.
İETT'nin önceki yıllarda her yıl düzenli olarak otobüs alarak filosunu genç tutma politikası izlediği bilinirken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında sadece 105 adet otobüs alması, kurumun bu temel stratejisinden şaşırdığını göstermektedir. Bu dramatik düşüş, İETT'nin filosunu modernize etme ve hizmet kalitesini artırma konusundaki çabalarını ciddi şekilde zayıflattığını gözler önüne serdi.
İETT'NİN LASTİK TEKERLEKLİ ULAŞIM ARAÇLARI 5 YIL İÇİNDE 823 BİN 915 KERE ARIZALANDI
İstanbul'un toplu taşıma sistemi İETT, son yıllarda toplu taşıma araçlarında yaşanan arızalarla mücadelede ciddi bir başarısızlık yaşamaktadır.
Otobüs ve metrobüslerdeki yıllara göre arıza sayıları açıkça göstermektedir ki, İETT'nin performansı ciddi şekilde düşmektedir. Arızaların sayısındaki artış, İETT'nin filo yönetimi ve bakım politikalarında ciddi sorunlar olduğunu göstermektedir.