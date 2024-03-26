CHP’li İBB’nin İstanbul’daki toplu ulaşım rezaleti! Yandaşa ihale vatandaşa çile: İETT gelirinden fazla harcama yaptı

REZALETİ PERDELEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ Ulaşımdaki rezaleti perdelemek için "İETT'de arıza sayısı düştü" diyen İmamoğlu, "İETT'de yolcu sayımız artmış olmasına rağmen. İşte "arızalar yapıyor vs." tamam arıza yapıyor, arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun otobüsleri yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında, oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık biz aslında" açıklamasıyla ayan beyan yalan konuştu.

Murat Ongun, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Milletvekili Özgür Karabat

Çökme noktasına gelen toplu ulaşımın ihaleleri ise Ekrem İmamoğlu eliyle adrese teslim bir biçimde CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildi.



GELİRDEN FAZLA GİDER VAR

İETT'deki ihale skandalı sonrası yayınlanan 2023 yılı denetim raporunda İETT'nin gelirinden fazla harcama yaptığı ortaya çıktı. İETT'nin 2023 yılı bütçe geliri 11 milyon 37 bin TL olarak açıklanırken giderin 14 milyon 885 bin TL olduğu bildirildi.

İETT'NİN KAYNAKLARI ARTMASINA RAĞMEN BORCU AZALMADI

2019 yılının sonunda 725 milyon 942 bin TL olan mali borç, 2023 yılında 12 milyar 394 milyon TL'ye çıktı. Bu durum, İETT'nin finansal dengesizliğinin devam ettiğini ve kaynak artışlarının borç azaltma hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığını bir kez daha gösterdi.

• Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı

o 2022: 3 milyar 850 milyon TL

o 2023: 7 milyar 333 milyon TL

• Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı

o 2022: 3 milyar 335 milyon TL

o 2023: 5 milyar 61 milyon TL

• Mali borç

o 2019 sonu: 725 milyon 942 bin TL

o 2023: 12 milyar 394 milyon TL