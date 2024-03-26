CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Savcılık Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç’ı ifadeye çağırdı

Morsünbül, Başkan Ali Kılıç 'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, "Çantanın içinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde başlatılan kampanya kapsamında yaptıkları bağış paraları olduğunu söyledi. Çanta ile birlikte kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verip oraya götürmemi istedi" demişti.

"BANA BELGE, MAKBUZ VE SENET VERMEDİLER"

Para dolu çantayı Özgür Nas'a teslim ettiğini ifade eden Morsünbül, "Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen belediye başkanımız da benden bu şekilde bir talepte bulunmadı" ifadelerini kullanmıştı.

"PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Paranın kaynağını bilmediğini söyleyen Melih Morsünbül, "Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim. Ertesi gün de parayı teslim ettiğimi başkana söyledim. 200 bin lira civarı olduğunu da ilettim. O da tamam dedi. Paraların nasıl temin edildiğini bilmiyorum. Kaynağı ile ilgili herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur" şeklinde konuşmuştu.