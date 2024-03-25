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Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakı İZSU'da 400 şoför maaşlarını alamadıklarını söyleyip iş bıraktı

CHP’li yönetimin başta olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU A.Ş.’de maaşını alamayan 400 şoför iş bıraktı. Öte yandan Basın açıklaması yapan grup, kadrolu şoförlerle aynı işi yaptıklarını ancak daha düşük maaş aldıklarını söyleyerek Tunç Soyer’e kadro çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:24 Güncelleme 25 Mart 2024, 14:34
Son dakika: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakı İZSU’da 400 şoför maaşlarını alamadıklarını söyleyip iş bıraktı

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ne vatandaşa ne de personele verdiği sözleri tutmadı.

İZSU'da şoförlerin maaşı ödenmedi

Toplu İş Sözleşmesi'nde bir türlü anlaşma sağlanamayınca İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan 6 bin işçi geçtiğimiz hafta iş bıraktı.

400 ARAÇ ŞOFÖRÜ EYLEM YAPTI
Bugün de belediyeye bağlı İZSU'da görev yapan 400'ün üzerinde araç şoförü, bir aylık maaşları yatmadığı için eylem başlattı. Basın açıklaması yapan grup, kadrolu şoförlerle aynı işi yaptıklarını ancak daha düşük maaş aldıklarını açıkladı.

Aralarında 10 yıllık şoförlerin de olduğu grup, Tunç Soyer'in seçim öncesi 2 bin kişiyi kadroya aldığı ancak kendilerinin hala kadro beklediğini vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay'ın yönettiği Karşıyaka'da temizlik işçileri maaşını taksitle aldıkları için eylem yapmıştı.

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