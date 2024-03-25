Son dakika: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakı İZSU’da 400 şoför maaşlarını alamadıklarını söyleyip iş bıraktı

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ne vatandaşa ne de personele verdiği sözleri tutmadı. İZSU'da şoförlerin maaşı ödenmedi Toplu İş Sözleşmesi'nde bir türlü anlaşma sağlanamayınca İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan 6 bin işçi geçtiğimiz hafta iş bıraktı.

400 ARAÇ ŞOFÖRÜ EYLEM YAPTI

Bugün de belediyeye bağlı İZSU'da görev yapan 400'ün üzerinde araç şoförü, bir aylık maaşları yatmadığı için eylem başlattı. Basın açıklaması yapan grup, kadrolu şoförlerle aynı işi yaptıklarını ancak daha düşük maaş aldıklarını açıkladı.