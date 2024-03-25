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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Çorum'daki Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, meydanda 40 bin kişi olduğunu açıkladı. Siyasi cambazlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Bir dönem bizim yanımızda durup da beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız." dedi. Enflasyonu tek haneye indireceklerini ifade eden Erdoğan, CHP'deki paradan kuleyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Bunun dışında hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 16:25 Güncelleme 25 Mart 2024, 16:51
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Çorum'daki Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çorum'da yaşayan tüm kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tarımın, sanayinin, kültürün ve turizmin şehri Çorum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.



ALANDA 40 BİN KATILIM VAR
Çorum'da sizin şu güzelliğinizi satın almaya dünyanın gücü yetmez. Şu an alanda 40 bin katılım var. Bugün yine Çorum bir başka muhteşem. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Kurulduğu günden beri hareketi Çorum bağrına bastı. Tüm seçimlerde sizin desteğinizi hep yanımızda gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Biz Çorum'dan razıyız, Allah'ta sizlerden razı olsun. Siz bize nasıl sahip çıktıysanız biz de teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet getirerek yerine getireceğiz. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik, Çorum'u bölgesinin en güzel şehirlerden birisi haline getirdik. Çorum tüm Türkiye'de kendinden söz etttiriyor. Çorum'un elde ettiği başarılarda hükümetimizin yanı sıra belediyemizin de önemli bir payı var.

İNŞALLAH 31 MART'TA BU BİRLİKTELİĞİMİZİ DAHA DA PERÇİNLEYECEĞİZ

Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalışıp didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz.

31 Mart'ta özellikle Çorum'un yeniden destan yazacağından eminim. Öyle bir ses verin ki yankısı Ankara'ya ulaşsın.

CAMBAZLARA DİKKAT!

Bir dönem bizim yanımızda durup da beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.

İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRDİK

Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

Yüzde 50'leye varan artışları yaptık. Tek seferberlik 5 bin TL, bayram ikramiyesinin yükseltilmesi gibi uygulamaları hayata geçirdik.

HEDEF TEK HANE ENFLASYON
Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını hep birlikte göreceğiz. Enflasyon düşmesi pastanın büyümesi demektir. Nasıl tek haneli rakamlara biz indirdiysek inşallah yine biz başaracağız.

CHP'DEKİ PARADA KULE

Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve gittiğini açıklayamadıkları dolar, euro balyalarını kule yapıyorlar. 6-7 kişi bir araya gelip paradan kule yapıyorlar. Bunun dışında hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil.

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