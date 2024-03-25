Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar

31 Mart'ta özellikle Çorum'un yeniden destan yazacağından eminim. Öyle bir ses verin ki yankısı Ankara'ya ulaşsın.

CAMBAZLARA DİKKAT!



Bir dönem bizim yanımızda durup da beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.

İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRDİK



Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

Yüzde 50'leye varan artışları yaptık. Tek seferberlik 5 bin TL, bayram ikramiyesinin yükseltilmesi gibi uygulamaları hayata geçirdik.



HEDEF TEK HANE ENFLASYON

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını hep birlikte göreceğiz. Enflasyon düşmesi pastanın büyümesi demektir. Nasıl tek haneli rakamlara biz indirdiysek inşallah yine biz başaracağız.

CHP'DEKİ PARADA KULE

Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve gittiğini açıklayamadıkları dolar, euro balyalarını kule yapıyorlar. 6-7 kişi bir araya gelip paradan kule yapıyorlar. Bunun dışında hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil.