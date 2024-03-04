Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor

Yerel seçimlere giderayak siyaseten çıkmaza giren CHP 'li Ekrem İmamoğlu , İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yediriyor. İBB 'nin fon musluğundan nemalanan bu figüranlardan en dikkat çekeni ise sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren bir şahıs.





SARAÇHANE'NİN 'MÜTEDEYYİN' İMAJLI SARIKLI FİGÜRANI

İmamoğlu'nun "dindar kesim bizim yanımızda" algısını yaymak için tuttuğu bu sarıklı trol, kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise İmamoğlu'na methiyeler diziyor.





Ekremci medyanın da vazgeçilmez ekran yüzü olan sarıklı figüran Saraçhane bülbülleri tarafından "Diyanet İşleri Başkanı" bile ilan edildi.