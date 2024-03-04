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Saraçhane'nin 'mütedeyyin' imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu'nun 'ajans' balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor

CHP'li İBB'nin fon musluğundan nemalanan 'mütedeyyin' imajlı figüranı sarık ve cüppe değiştirip röportaj veriyor. Saraçhane'nin kadrolu trolü farklı zamanlarda 4 videoda boy gösterdi. İlk röportajında fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüp, ardından o yaşlıyla sarığını değiştiren figüranın kayıtlara geçen dördüncü röportajında da aynı şahsın yer alması ucuz tiyatroyu açık etti. Böylelikle İmamoğlu'nun PR ajansının foyası da ortaya çıktı. Öte yandan paralı trollerden medet umar hale gelen Ekrem İmamoğlu'nun 'israfı bitirdik' algısını yaymak için 350 milyon TL israf etmesi tepki çekti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:59 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:17
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor

Yerel seçimlere giderayak siyaseten çıkmaza giren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yediriyor.

İBB'nin fon musluğundan nemalanan bu figüranlardan en dikkat çekeni ise sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren bir şahıs.



SARAÇHANE'NİN 'MÜTEDEYYİN' İMAJLI SARIKLI FİGÜRANI
İmamoğlu'nun "dindar kesim bizim yanımızda" algısını yaymak için tuttuğu bu sarıklı trol, kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise İmamoğlu'na methiyeler diziyor.

Saraçhane'nin 'mütedeyyin' imajlı sarıklı figüranı yine sahnede!

Ekremci medyanın da vazgeçilmez ekran yüzü olan sarıklı figüran Saraçhane bülbülleri tarafından "Diyanet İşleri Başkanı" bile ilan edildi.



SARIK DEĞİŞTİRİP RÖPORTAJ VERDİ! TAM 4 VİDEODA KULLANILDI
Saraçhane'nin 'mütedeyyin' imajlı figüranı sarık ve cüppe değiştirip değiştirip röportaj veriyor. Böylelikle tamı tamına 4 videoda kullanıldı.



FÖTR ŞAPKALI 'LAİK' YİNE SAHNEDE
İlk röportajında fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüp, ardından o yaşlıyla sarığını değiştirip anlamsız hareketler sergileyen sarıklı figüranın kayıtlara geçen dördüncü röportajında da aynı şahsın arkasında yer alması ucuz tiyatroyu açık etti.



Bu durum İmamoğlu'nun PR ajansının foyasını ortaya çıkardı, amatörlüğünü de gözler önüne serdi.

"NECATİ ÖZKAN İŞİNİ DOĞRU YAP"
Sahnelenen tiyatronun farkında olan bir sosyal medya kullanıcısı "Koca İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor ama her ne hikmetse bütün sokak röportajları buna denk geliyor, yersen tabi!" paylaşımında bulundu.

Necati Özkan - Ekrem İmamoğluNecati Özkan - Ekrem İmamoğlu

İBB'nin sarıklı ve cüppeli trolünün 4 farklı röportajda kullanılması sonrası "Ajansta para suyunu çekti galiba. Aynı figüranlar ile kurgu sokak röportajları yapmaya başladılar. Necati Özkan işini düzgün yap" yorumları da yapıldı.

Bilindiği üzere Necati Özkan, İmamoğlu'nun hem kampanya direktörlüğünü yürüttü hem de danışmanlığını yaptı.



SARIKLI FİGÜRAN EKREMCİ MEDYANIN VAZGEÇİLMEZİ
İBB'nin sarıklı figüranı Ekremci medyanın da vazgeçilmesi oldu.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, sahnelenen basit tiyatroyu haberleştirip sosyal medya üzerinden yaydı.

İlgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan vatandaşın söyledikleri gündem oldu. "Biz İmamoğlu'nun nasıl bir mücadele verdiğini gördük. İmamoğlu'nu çekemediler." diyen vatandaş "Her yerde gönül belediyeciliği görmek istemiyoruz adaletli belediyecilik istiyoruz" dedi.




İSTANBULLUNUN PARASI SARAÇHANE'NİN KADROLU FİGÜRANLARINA GİTTİ
Ucuz numara, kalitesiz kurgularla oy devşirmeye yeltenen Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yedirmesi büyük tepki çekti.



"İSRAFI BİTİRDİK" DEMEK İÇİN 350 MİLYON TL İSRAF ETTİ
Paralı trollerden medet umar hale gelen Ekrem İmamoğlu, PR çalışmaları için de kesenin ağzını açmış vaziyette.

İmamoğlu'nun 'İsrafı bitirdik' kampanyası için 18 Ocak - 3 Mart tarihleri arasında; televizyon ve dijital medyaya 250 milyon TL, açık hava reklamlarına 100 milyon TL olmak üzere toplam 350 milyon TL harcadığı tespit edildi.

İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyaneti verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlunun foyası ortaya çıktıİBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyaneti verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlunun foyası ortaya çıktı

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