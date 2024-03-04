Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor

Yerel seçimlere giderayak siyaseten çıkmaza giren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yediriyor.
İBB'nin fon musluğundan nemalanan bu figüranlardan en dikkat çekeni ise sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren bir şahıs.
SARAÇHANE'NİN 'MÜTEDEYYİN' İMAJLI SARIKLI FİGÜRANI
İmamoğlu'nun "dindar kesim bizim yanımızda" algısını yaymak için tuttuğu bu sarıklı trol, kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise İmamoğlu'na methiyeler diziyor.
Ekremci medyanın da vazgeçilmez ekran yüzü olan sarıklı figüran Saraçhane bülbülleri tarafından "Diyanet İşleri Başkanı" bile ilan edildi.
SARIK DEĞİŞTİRİP RÖPORTAJ VERDİ! TAM 4 VİDEODA KULLANILDI
Saraçhane'nin 'mütedeyyin' imajlı figüranı sarık ve cüppe değiştirip değiştirip röportaj veriyor. Böylelikle tamı tamına 4 videoda kullanıldı.
FÖTR ŞAPKALI 'LAİK' YİNE SAHNEDE
İlk röportajında fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüp, ardından o yaşlıyla sarığını değiştirip anlamsız hareketler sergileyen sarıklı figüranın kayıtlara geçen dördüncü röportajında da aynı şahsın arkasında yer alması ucuz tiyatroyu açık etti.
Bu durum İmamoğlu'nun PR ajansının foyasını ortaya çıkardı, amatörlüğünü de gözler önüne serdi.
"NECATİ ÖZKAN İŞİNİ DOĞRU YAP"
Sahnelenen tiyatronun farkında olan bir sosyal medya kullanıcısı "Koca İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor ama her ne hikmetse bütün sokak röportajları buna denk geliyor, yersen tabi!" paylaşımında bulundu.