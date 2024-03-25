CHP’nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’den trafik sorunuyla ilgili soruya tepki çeken cevap

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"TRAFİK SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"

Ayşe Ünlüce'ye katıldığı bir programda "Eskişehir'in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Özellikle akşamları iş çıkış saatinde vatandaşlar evlerine varamıyor. Otopark sorunu da aynı şekilde. Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.