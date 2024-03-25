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CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'den trafik sorunuyla ilgili soruya tepki çeken cevap

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'li isimlerin imza attığı ilginçlikler birbirini takip ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği vaatler soruluncu "hatırlamıyorum" derken bir bomba da Eskişehir'den geldi. CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Trafiği nasıl çözeceksiniz?" diye soran bir vatandaşa,"Çalışmadığım yerden sordunuz" diyerek Eskişehir'in sorunlarından habersiz olduğunu ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 13:29 Güncelleme 25 Mart 2024, 13:49
CHP’nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’den trafik sorunuyla ilgili soruya tepki çeken cevap

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31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı günler kaldı.

Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürürken CHP'l isimlerin halktan ve aday olduğu şehirlerden kopukluğu her gün yeni örneklerle ortaya çıkıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatler sorulunca "Hatırlamıyorum" demesi gündemdeyken bir bomba da Eskişehir'den geldi.

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CHP'Lİ AYŞE ÜNLÜCE'DEN TRAFİK SORUSUNA İLGİNÇ ÇEVAP
CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediy Başkan Adayı Ayşe Ünlüce trafik sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Eskişehir Belediye Başkan Adayı'ndan trafik sorunuyla ilgili tepki çeken cevap

"TRAFİK SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"
Ayşe Ünlüce'ye katıldığı bir programda "Eskişehir'in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Özellikle akşamları iş çıkış saatinde vatandaşlar evlerine varamıyor. Otopark sorunu da aynı şekilde. Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.

"ÇALIŞMADIĞIM YERDEN SORDUNUZ
Ünlüce şu yanıtı verdi:
"Teşekkür ediyorum hemen cevaplayayım ama ben aslında bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı."

Ayşe ÜnlüceAyşe Ünlüce

ŞEHRİN SORUNLARINDAN HABERİ YOK
CHP'li Ünlüce verdiği cevap ile Eskişehir'in sorunlarından habersiz olduğunu ortaya koydu. Sosyal medyada CHP adayına tepkiler yükseldi.

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