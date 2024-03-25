CHP’nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’den trafik sorunuyla ilgili soruya tepki çeken cevap

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı günler kaldı.
Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürürken CHP'l isimlerin halktan ve aday olduğu şehirlerden kopukluğu her gün yeni örneklerle ortaya çıkıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatler sorulunca "Hatırlamıyorum" demesi gündemdeyken bir bomba da Eskişehir'den geldi.
CHP'Lİ AYŞE ÜNLÜCE'DEN TRAFİK SORUSUNA İLGİNÇ ÇEVAP
CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediy Başkan Adayı Ayşe Ünlüce trafik sorusuna ilginç bir cevap verdi.
"TRAFİK SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"
Ayşe Ünlüce'ye katıldığı bir programda "Eskişehir'in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Özellikle akşamları iş çıkış saatinde vatandaşlar evlerine varamıyor. Otopark sorunu da aynı şekilde. Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.
"ÇALIŞMADIĞIM YERDEN SORDUNUZ
Ünlüce şu yanıtı verdi:
"Teşekkür ediyorum hemen cevaplayayım ama ben aslında bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı."