Başkan Erdoğan’dan çocuklarla iftar programında önemli açıklamalar

Bugünkü iftarımızı devlet koruması altındaki kıymetli çocuklarımızla yapmaktan büyük memnuniyet duydum. Her bir evladımızın tek tek gözlerinden öpüyor, ülkemizin dört bir yanında devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce yavrumuzu sevgiyle selamlıyorum. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne-babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegâne güvenli limandır. Çocuğun aile fertleri yanında hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığı durumlarda devlet kurumlarını devreye sokuyoruz. Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline tamamen son verdik. Bunun yerine her bir evde en fazla 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. Evlatlarımız, 115 çocuk evleri sitesinde 7 bin 234 çocuk uzman personel desteğiyle hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1.185 çocuk evimizde ise 5 bin 567 çocuğumuz kalıyor. Toplam 14 binin üzerinde çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti müşfik, şefkatli, sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her bir evladımızı başarılı, donanımlı, iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir.