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Belçika'da PKK'lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti | Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Başkent Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz’la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı cadde provokasyona soyunan teröristler bir Türk gencini yaraladı. Saldırı sonrası Türk asıllı vatandaşlar sokaklara inerek, teröristlere müdahale etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 01:15 Güncelleme 25 Mart 2024, 01:19
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti | Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


PKK PAÇAVRALARIYLA TUR ATTILAR
Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!



KALLEŞ TERÖRİSTLERDEN PROVOKASYON
Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.



PKK'lı teröristlerin provokasyonunda bir Türk genci yaralandı. Provokasyon Houthalen-Helchteren'in Belediye Başkanı Alain Yzermans tarafından da doğrulandı.



Yzermans, "Elimizdeki bilgilere göre, geçit töreni sırasında göstericiler bir Türk gencinin üzerine saldırdı" ifadelerini kullandı.



TÜRK VATANDAŞLAR SOKAKLARA İN
Yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşları sokaklara indi. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, PKK'lı teröristler kaçarak bir eve sığındı.



Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Öte yandan bölgedeki giriş çıkışlar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı.

Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!



Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

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