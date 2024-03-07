Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözleri olay olmuştu! Meral Akşener'den Mansur Yavaş'ın "Aday gösterilseydim kazanırdım" sözlerine sert çıkış: Korktu....

MANSUR YAVAŞ: AKŞENER''İN TEKLİFİ SAMİMİ DEĞİL Mayıs 2023 seçimleri ve Akşener'in korkak çıkışına cevap vermeyen Mansur Yavaş ise önceki gün katıldığı bir programda "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Meral Akşener 'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada samimi olmadığını vurguladı.

Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdır.

Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes 'korkak' vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.