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Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözleri olay olmuştu! Meral Akşener'den Mansur Yavaş'ın "Aday gösterilseydim kazanırdım" sözlerine sert çıkış: Korktu....

14-28 Mayıs'ta CHP ile ortaklık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hezimet sonrası ittifakı bitirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak gören, Kemal Kılıçdaroğlu aday olunca da "yardımcısı olmazsa masaya oturmam" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde Yavaş hakkında hiç olmadığı kadar sert açıklamalar yapıyor. Mansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programında "Aday gösterilseydim kazanırdım" sözlerini ise çok sert bir dille cevaplayan Akşener, "Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 19:57 Güncelleme 07 Mart 2024, 19:57
Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözleri olay olmuştu! Meral Akşener’den Mansur Yavaş’ın Aday gösterilseydim kazanırdım sözlerine sert çıkış: Korktu....

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: KORKAKLAR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak gören, Kemal Kılıçdaroğlu aday olunca da "yardımcısı olmazsa masaya oturmam" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde Yavaş hakkında hiç olmadığı kadar sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"Korkaklar" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alan Akşener, partisine operasyon yapıldığını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında"Adaylığımda samimi olsaydı, altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi" sözlerine yanıt verdi.

MANSUR YAVAŞ: AKŞENER''İN TEKLİFİ SAMİMİ DEĞİL
Mayıs 2023 seçimleri ve Akşener'in korkak çıkışına cevap vermeyen Mansur Yavaş ise önceki gün katıldığı bir programda "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada samimi olmadığını vurguladı.

Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdır.

Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes 'korkak' vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER BOMBALADI
İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerini cevapladı. Yavaş'ı yeniden korkaklıkla suçlayan Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi.

Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

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