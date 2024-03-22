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Hatay'da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP'li Lütfü Savaş'tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor

Son dakika haberi! Samandağ'da seçim çalışmalarını yürüten CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı sırada kendisine yaklaşan bir kişi tarafından platformdan itildi. Bugün iftar saatine yakın zamanlarda gerçekleşen olayın ardından CHP fondaşı Halk TV, Savaş'ı platformdan iten kişinin psikiyatrik tedavi gördüğünü duyurdu. Sosyal medyadan yorum yapan vatandaşlar olayın bir kurgu ve tiyatro olduğunu belirterek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 21:00 Güncelleme 22 Mart 2024, 21:05
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor

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Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların tepki gösterdiği CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisi tarafından yeniden aday gösterilmişti.

CHP'li Lütfü Savaş sahneden itildi! Platformdan aşağıya uçtu!

Bugün Samandağ'da seçim çalışmalarını yürüten Savaş, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı sırada kendisine yaklaşan bir kişi tarafından platformdan itildi.

Olay sonrası Savaş'a herhangi bir başka bir müdahalede bulunmayan vatandaş, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yaşananların ardından CHP fondaşı Halk TV'de yer alan haberde Savaş'ı platformdan iten kişinin psikiyatrik tedavi gördüğü, saldırı girişiminin herhangi bir husumet ya da siyasi görüşten kaynaklı yaşanmadığı ifade edildi. Savaş, olayın ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti.


CHP'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLÇELERDEN
Konuyla ilgili sosyal medyadan yorum yapan vatandaşlar olayın bir kurgu ve tiyatro olduğunu belirtti. Olayın CHP'nin Hatay'da en çok oy aldığı ilçelerden Samandağ'ında gerçekleşmesi ise kurgu iddialarını güçlendirdi.


İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

Samandağ da olması manidar.

Kesin kendi adamlarıdır, mağduru oynamak için.

Belliki kurgu senaryo böyle saldırımı olur. Aklı sıra kendini acındıracak rezil herif.

Mağduriyet loading...

Mağduru oynarlar şimdi.

Abi oyun bu adam neden yumruk vurmadı ve yakın da adamlar hazır kıta savaşı tuttu Hatay da seçimi kaybediyor kendini madur göstermek için bu

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