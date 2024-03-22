Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor

Hatay 'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların tepki gösterdiği CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş , partisi tarafından yeniden aday gösterilmişti.

Bugün Samandağ 'da seçim çalışmalarını yürüten Savaş, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı sırada kendisine yaklaşan bir kişi tarafından platformdan itildi.

Olay sonrası Savaş'a herhangi bir başka bir müdahalede bulunmayan vatandaş, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yaşananların ardından CHP fondaşı Halk TV'de yer alan haberde Savaş'ı platformdan iten kişinin psikiyatrik tedavi gördüğü, saldırı girişiminin herhangi bir husumet ya da siyasi görüşten kaynaklı yaşanmadığı ifade edildi. Savaş, olayın ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti.