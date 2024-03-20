Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?

1 Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yaratan promosyonda bankaların fırsatları sürüyor. Normal şartlarda 29 Şubat'ta sonlanması beklenen banka promosyonları için kampanyalar uzatıldı. Kimi bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022'de imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya varan ödeme yaparken, kimileri de 3 yıllık taahhütte bulunanlara otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, mobil uygulama kullanma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor.

2 10 BİN LİRA ETKİSİ

Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Halen 2 bankadan 15 bin lira ödeme alma imkanı bulunuyor.