Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Promosyonda Mart fırsatları sürüyor. Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında ödeme yapılıyor. Tutarların önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Peki bu ay emeklilere hangi fırsatlar var? İşte detayları...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yaratan promosyonda bankaların fırsatları sürüyor. Normal şartlarda 29 Şubat'ta sonlanması beklenen banka promosyonları için kampanyalar uzatıldı. Kimi bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022'de imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya varan ödeme yaparken, kimileri de 3 yıllık taahhütte bulunanlara otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, mobil uygulama kullanma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor.
10 BİN LİRA ETKİSİ
Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Halen 2 bankadan 15 bin lira ödeme alma imkanı bulunuyor.