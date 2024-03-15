CHP'deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: "41 milyon değil 25 milyon"

"CHP Genel Merkezi adına alınacak bina için kanuni temsil yetkisi olan tek kişi yokken, nereden geldiği ve gerçekte de nereye gittiği bilinmeyen paraların teslimatına hangi yetki gözetmenlik yaptılar. CHP Genel Merkezi'nin bina alımı için olduğu söylenen bu para neden bir yetkili değil de Özgür Nas'ın A4 kapısına attığı imzasıyla teslim ediliyor?" ifadelerini kullandı.

15 milyon gerçekte kime ait olduğunun bilinmediğini belirten Şener, "Yazıda, nereden geldiği gerçekte kime gittiği kaynağı belirsiz 15 milyon TL için "CHP'lilerden toplanan para" deniyor. Hangi CHP'lilerden? Kampanyadan toplanan bağış 150 bin TL, geri kalan ne karşılığı kimden alındı ? Yazılmamış… Yazıda 15 milyon "kapora"olarak yazılmış, o takdirde resmi satış tutarı olan 25 milyondan düşülmesi gerekmiyor muydu?" diyerek sorularına devam etti.







Binanın değerinin yazıda 41 milyon TL olduğunu ifade eden Şener, "Oysa avukat Çiçek'in açıklamasına göre bina, ekspertiz raporu resmi satış tutarı ile uyumlu biçimde 25 milyon TL değerinde. Yazıda binanın Emlak Konut'tan Ali Rıza Braka'ya satıldığı yazılmış. Aradaki İmamoğlu ile işler yapan şu anda tutuklu olan kasası denilen Ali Gül detayı atlanmış. Emlak Konut CHP'nin satın aldığı yeri Ali Gül'ün şirketi Gül İnşaata ,Gül İnşaat ise Ali Rıza Braka'nın Seas Besicilik adlı firmasına oradan da CHP'ye satılmış." değerlendirmesinde bulundu.

YAZIDA İMAMOĞLU ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜR NEDEN YOK?

Saymaz'ın yazısında İmamoğlu'nu aklamak için kullandığı ayrıntılara dikkat çeken Şener, "Yazıda paraları sayan İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve CHP'li Özgür Nas ile Can Poyraz'ın orada olduğu yazılmış ama paraları sayan İmamoğlu şirket genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın olduğu yazılmamış. Neden orada bulunduğu neden paraları saydığı yazılmamış. Balya balya para sayan Keleş ve Yılmaz İmamoğlu'nun kasası iken paraları onlar sayıp teslimatta rol oynarken, sorumluluk alım satım sürecini resmi yollardan yürüten ve 25 milyon TL'yi bankadan yollayıp tapuyu alan Kılıçdaroğlu yönetimine bırakılmış." diyerek CHP yandaşının suçu Kılıçdaroğlu'na yüklediğini belirtti.