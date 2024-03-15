CHP'deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: "41 milyon değil 25 milyon"

CHP'lilerin paradan kule yaptığı görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paraları Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi. Paranın kimin cebine girdiği sorusu ise yanıt arıyor.
CHP'lilerin paradan kule yaptığı görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paraları Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi. Paranın kimin cebine girdiği sorusu ise yanıt arıyor.
CHP'den peş peşe "kayıt dışı" para itirafları gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandalın faturasını Canan Kaftancıoğlu'na kesmeye çalıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz şaibenin merkezinde yer alması "Paralarda Ekrem İmamoğlu'nun parmak izi var" yorumları yapıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş adliyeye gelerek ifade verdi. Bilindiği gibi eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz da dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi balya balya paraların nereden gelip nereye gittiği konusunda soru işaretleri cevap bulmamışken, CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aklamak için kirli iftiralara başvurmaya başladı.
Bugünkü köşesinde 17-25 FETÖ kumpası ile balya balya sayıldığı gözler önünde olan CHP'deki 15 milyonluk kayıt dışı para skandalını karşılaştıran fondaş Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yıl önce yine bir yerel seçim öncesi patlak veren 17-25 Aralık soruşturmasında, kovuşturma yer olmadığına dair karar vermişti." diyerek İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı.
Saymaz yazısında şu iddilara yer verdi:
Binanın sahibi, sonradan Türk vatandaşı olan ve Ali Rıza Braka adını alan bir Arnavuttu. Braka, binayı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan almıştı.
Braka ve Kaftancıoğlu, 41 milyon TL'ye anlaştı.
Kaftancıoğlu, şu iki şartı sundu:
-Braka, tapuyu üzerine alacak. CHP, Emlak Konut'la muhatap olmayacak.
-Ödenen miktar tapuya açıkca yazılacak.
Braka, bedelin 10 milyon TL olarak gösterilmesini, kalanın ise elden verilmesini istedi. Pazarlık bu aşamada kilitlendi.
Kaftancıoğlu'nun yönetiminde yer alan bir CHP'li anlatıyor:
"Mülk beş yıl içinde satıldığında yüksek vergi çıktığı için 'Satmaktan vazgeçiyorum' dedi. İkna edemedik. 'Ben alıcı bulurum' dedi. 'Partinin 100 yıldır binası yok, bari satın alalım' dedik."
CHP Genel Merkezi'nden yollanan 24 milyon TL banka hesabı üzerinden, kalan 17 milyon TL de partililerden toplanarak ödendi.
Kaporanın yatırılması için 9 Aralık 2019'da Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde buluşuldu.
CHP İBB Meclis üyesi Fatih Keleş ile dönemin CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz hazır bulundu.
Para Braka'ya teslim edildi.
Kaftancıoğlu'nun talebiyle tutanak tutuldu.
Avukat Taşkapan, "Belediyelerde işimiz oluyor, yardımcı olur musunuz" dedi.
CHP'liler reddetti.
KAFTANCIOĞLU SUSUYOR
Tapu 11 Aralık 2019'da teslim alındı.
Avukat Taşkapan, satıştan sonra Japonya'ya kaçtı.
Elinde görüntülerin olduğunu belirterek, şantajda bulundu. Bu görüntüler şimdi dolaşıma sokuluyor.
CHP'lilerin hatası şu:
Binayı kaçırmamak için 41 milyon TL'nin 17 milyonunu elden ödemeye razı olmak.
CHP'ye bir kuruş maddi yarar sağlamayan bu alışverişin yasalara aykırılık içermesi bir yana partinin başına bela olabileceği düşünülmeliydi.
İmamoğlu, il binasının satın alınmasına katkı koyan kişi olarak hesap verirken; dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu susuyor.
Niçin konuşmuyorlar?
FONDAŞ SAYMAZ'IN YALANLARINI ŞENER TEK TEK ÇÜRÜTTÜ
CHP yandaşı Sözcü'nün Saymaz'ın FETÖ kumpası üzerinden kurduğu aklama operasyonuna Gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
CHP'DEN KANUNİ TEMSİLCİ NEDEN YOK?
"CHP Genel Merkezi adına tek bir kanuni temsilci yokken nereden geldiği ve gerçekte de nereye gittiği bilinmeyen paraların teslimatına hangi yetki ile gözetmenlik yaptılar?" diyerek CHP'li Özgür Nas ve Can Poyraz'ın verdiği ifadedeki çelişkilere dikkat çeken Şener, "1-Savcılıkta CHP'li Özgür Nas ve Can Poyraz'a "Bu paralar nasıl temin edildi? Kim tarafından getirildi?" soruları yöneltilmiş, iki CHP'li "Bilmiyoruz. Biz parti gözetmeni olarak ofisteydik" demişler."
"CHP Genel Merkezi adına alınacak bina için kanuni temsil yetkisi olan tek kişi yokken, nereden geldiği ve gerçekte de nereye gittiği bilinmeyen paraların teslimatına hangi yetki gözetmenlik yaptılar. CHP Genel Merkezi'nin bina alımı için olduğu söylenen bu para neden bir yetkili değil de Özgür Nas'ın A4 kapısına attığı imzasıyla teslim ediliyor?" ifadelerini kullandı.
150 BİN TL NEREDE 15 MİLYON NEREDE? PARA KİME AİT?
15 milyon gerçekte kime ait olduğunun bilinmediğini belirten Şener, "Yazıda, nereden geldiği gerçekte kime gittiği kaynağı belirsiz 15 milyon TL için "CHP'lilerden toplanan para" deniyor. Hangi CHP'lilerden? Kampanyadan toplanan bağış 150 bin TL, geri kalan ne karşılığı kimden alındı ? Yazılmamış… Yazıda 15 milyon "kapora"olarak yazılmış, o takdirde resmi satış tutarı olan 25 milyondan düşülmesi gerekmiyor muydu?" diyerek sorularına devam etti.
Binanın değerinin yazıda 41 milyon TL olduğunu ifade eden Şener, "Oysa avukat Çiçek'in açıklamasına göre bina, ekspertiz raporu resmi satış tutarı ile uyumlu biçimde 25 milyon TL değerinde. Yazıda binanın Emlak Konut'tan Ali Rıza Braka'ya satıldığı yazılmış. Aradaki İmamoğlu ile işler yapan şu anda tutuklu olan kasası denilen Ali Gül detayı atlanmış. Emlak Konut CHP'nin satın aldığı yeri Ali Gül'ün şirketi Gül İnşaata ,Gül İnşaat ise Ali Rıza Braka'nın Seas Besicilik adlı firmasına oradan da CHP'ye satılmış." değerlendirmesinde bulundu.
YAZIDA İMAMOĞLU ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜR NEDEN YOK?
Saymaz'ın yazısında İmamoğlu'nu aklamak için kullandığı ayrıntılara dikkat çeken Şener, "Yazıda paraları sayan İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve CHP'li Özgür Nas ile Can Poyraz'ın orada olduğu yazılmış ama paraları sayan İmamoğlu şirket genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın olduğu yazılmamış. Neden orada bulunduğu neden paraları saydığı yazılmamış. Balya balya para sayan Keleş ve Yılmaz İmamoğlu'nun kasası iken paraları onlar sayıp teslimatta rol oynarken, sorumluluk alım satım sürecini resmi yollardan yürüten ve 25 milyon TL'yi bankadan yollayıp tapuyu alan Kılıçdaroğlu yönetimine bırakılmış." diyerek CHP yandaşının suçu Kılıçdaroğlu'na yüklediğini belirtti.