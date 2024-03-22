SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala RTÜK'ten anket uyarısı

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) seçim yasaklarına ilişkin açıklama yapılarak, seçimden önceki 10 günlük süreçte anket yayınlanamayacağı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:54 Güncelleme 22 Mart 2024, 15:55
Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala RTÜK’ten anket uyarısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

RTÜK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesinde seçim yasaklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kurallarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edildiği; ancak, yayıncı kuruluşların belirlenen kuralları bazen ihlal ettiğinin, RTÜK izleme uzmanlarının denetimlerinde belirlendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerdir. Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca yoktur.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır. Ayrıca, seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir.

Özellikle haber bültenlerinde, konuk ve yorumcu davet edilen haber programlarında, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir. Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir. Bu süreçte yayıncılar ve haberciler, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmeli ve taraf olmamalıdır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Canan Kaftancıoğlu adliyeye geldi: Ekrem İmamoğlu tedirgin
İHH
Netflix’ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Problemi’nde 3 Body Problem PKK/YPG’yi temsil eden Leyla Ariç’i BM’ye soktular
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Bağcılar’daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...
The Economist siyonistlerin sözcülüğüne soyundu! ABD’ye soykırımcı İsrail için destek çağrısı: Batı Şeria’da ilhak planı
Kılıçdaroğlu’nun ’paradan kule’ suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu’nun bitirecek kozları var... Boşuna Geçmişi temiz biri demedi
Galatasaray’dan büyük bomba! Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL kazanmaya 1 soru uzaklıkta!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
SON DAKİKA