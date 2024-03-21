Terör partisi DEM’in ortağı CHP’den şehitlerimize büyük saygısızlık! Türkiye derin yastayken alkollü eğlence yaptılar | Görüntüler ortaya çıktı

Halk konseri iptal edilirken, şefliğini Pınar Barut 'un yaptığı C-Majör İşten grubunda bulunan sanatçılardan, Müşerref Akay, Ezgi Özcan, Yalçın Dümer , ses ve saz ekibi tarihi bir konakta, CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri de yer alırken, 12 vatan evladının verildiği bir gecede böyle bir eğlenin düzenlenmesi, CHP'li bir belediye başkanının şehitlere ve terörle mücadele konusunda verdiği değer olarak yorumlandı.

ÖNCE SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI SONRA APAR TOPAR SİLDİ Aynı zamanda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Türk Sanat Müziği sanatçısı olan C-Majör İş'ten Sesler Korosu Şefi Pınar Barut bu eğlenceyi ilk önce sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, başta CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı olan Elif Köse , bazı CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, sanatçılarla yemek yediği, birlikte sazlar eşliğinde masanın üstün de alkol bardakları görünürken şarkı söylemeleri, Belediye Başkanının sanatçılarla birlikte yılbaşı saatini hatırlatan sayıları saymaları ve gayet neşe için de oldukları yer alıyor. Koronun şefi ilk önce sosyal medya hesabından yayınlayan Pınar Barut'un ise daha sonra bilinmeyen bir nedenle bu görüntüleri apar topar kendi sosyal medya hesabından silinmesini Belediye Başkanı Elif Köse'nin ricası ile olduğu iddia edildi.





MECLİS TOPLANTISINDA BAŞKAN OLAYI YALANLADI

6 Mart 2024 günü yapılan Belediye Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyeleri 23 Aralık günü böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda ise Belediye Başkanı Elif Köse ise sorulan bu soruya, "O akşam sadece yemeğe katıldım ve gelen sanatçılara plaket verip fazla durmadan ayrıldım" derken, eğlencenin olup olmadığı ve kendisinin de eğlenceye dahil olduğu sorusu üzerine sadece "öyle şey olur mu" diyerek olayı yalandığı ve bu konuşması kayıtlara geçti.



BELEDİYENİN PARASI SAFRANBOLU HALKININ YARARINA KULLANILACAK

Her ortamda, adaletli bir anlayış içinde olduklarını, belediyenin para ve imkanları Safranbolu halkının ihtiyaçları için harcayacağını belirten Belediye Başkanı Elif Köse, konser ekibi için belediyeden eğlencenin düzenlendiği konağa yaklaşık 75 bin liralık ödeme yapıldığının ortaya çıkması tepkileri bir kat daha arttırdı.