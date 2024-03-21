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DEM'lenmenin faturası ağır olacak! CHP seçmeni boykota hazırlanıyor! Yüzde 16'sı sandığa gitmeyecek

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere kısa bir süre kala sırf oy uğruna DEM ile PKK uzlaşısı yapan CHP'de seçmen durumdan bir hayli rahatsız. Durumun farkında olan ama DEM'lenmekten de vazgeçmeyen CHP Genel Merkezi konuyla ilgili yaptırdığı ankette şoku yaşadı. Yapılan anket sonuçlarını canlı yayında paylaşan Barış Yarkadaş CHP seçmeninin boykota hazırlandığını ifade ederek, "CHP önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin yüzde 16’sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 21 Mart 2024, 12:41
DEM’lenmenin faturası ağır olacak! CHP seçmeni boykota hazırlanıyor! Yüzde 16’sı sandığa gitmeyecek

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Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım giderken CHP'nin gündemi küskün seçmen.

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DEM ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kapalı kapılar ardında yapılan ittifak artık gözlere sokuluyor. Kent uzlaşısı adı altında yapılan PKK uzlaşısı CHP seçmenini bir hayli rahatsız ediyor.

Bir yandan DEM'den ayrılamayan CHP Genel Merkezi, bir yandan da yerel seçimlerde yüksek oranlı boykottan korkuyor.

YARKADAŞ CHP ANKETİNİ PAYLAŞTI
Gündemin bu ana maddesi olan yerel seçim konusu, her gün TV kanallarında enine boyuna masaya yatırılıyor.

Bu kapsamda TV100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında da bu konu ele alındı.

Konuklardan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Yarkadaş, CHP seçmeninin büyük bir çoğunluğunun boykota hazırlandığını söyledi.

"CHP'LİLERİN YÜZDE 16'SI SANDIĞA GİTMEYECEK"
Yarkadaş, şöyle konuştu:

DEM'lenmenin faturası ağır olacak!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin yüzde 16'sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor.

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