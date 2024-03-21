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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya'ya tebrik!

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Tunç "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Sayın Kadir Özkaya’yı tebrik ediyor, bu önemli görevde kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemiz ve Anayasa Mahkememiz için hayırlı olsun. Görev süresi dolan Sayın Zühtü Arslan’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 12:51 Güncelleme 21 Mart 2024, 12:51
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya’ya tebrik!

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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı.

Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN TEBRİK
Adalet Bakanı Tunç "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen Sayın Kadir Özkaya'yı tebrik ediyor, bu önemli görevde kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemiz ve Anayasa Mahkememiz için hayırlı olsun. Görev süresi dolan Sayın Zühtü Arslan'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZKAYA'NIN ÖZ GEÇMİŞİ
Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı.

Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti.

Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

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