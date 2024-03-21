CHP Kandil’le anlaştı| Kirli ittifak belgelendi! Özgür Özel’in ziyaretinin ardından DEM Parti adayını geri çekti

CHP- DEM ittifakının belgesi

KİRLİ İTTİFAKIN ADI: YUNUSEMRE

Manisa'da DEM Partinin 19 Şubat günü aldığı kararın ardından İl Başkanı Hüseyin Kılıç, 22 Şubat günü bir basın açıklaması yaparak, Akhisar, Gölmarmara, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç, Yunusemre ve Şezadeler ilçelerinde aday çıkarttıklarını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL MANİSA'YA GİTTİ

Bu açıklamadan sadece 1 hafta sonra 2 Mart günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, apar topar Manisa'ya geldi.



Burada yaptığı bir konuşmada, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi işaret ederek, "Bu Çerçi'yi yenmek için Yunusemre ittifakı altında birleşmeye ihtiyaç var" dedi.





Bunun üzerine DEM Parti Genel Merkezi, İl yönetiminin aldığı karara rağmen, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde adaylarını geri çekti. Manisa Merkezde de CHP adayını destekleme kararı aldı.