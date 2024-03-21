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CHP Kandil'le anlaştı| Kirli ittifak belgelendi! Özgür Özel'in ziyaretinin ardından DEM Parti adayını geri çekti

Manisa'da DEM Parti İl Teşkilatı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kendi adaylarını çıkararak seçime girme kararı aldı. Karar, yönetim kurulu defterine işlenerek imza altına alındı. Ancak kısa bir süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa ziyaretinin ardından DEM Parti Genel Merkezi, İl Yönetiminin kararına rağmen iki ilçede adaylarını geri çekti ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmadı. Yapılan bu kirli ittifak, belgelerle kanıtlandı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:00 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:14
CHP Kandil’le anlaştı| Kirli ittifak belgelendi! Özgür Özel’in ziyaretinin ardından DEM Parti adayını geri çekti

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Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıklara şahitlik ediyor.

CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı kirli ittifak bir kez daha belgelendi. Manisa'da DEM Parti il örgütü, 19 Şubat günü yönetim kurulunu topladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan

ADAY ÇIKARMAK İÇİN ORTAK KARAR ALINDI
Toplantının konusu, "belirlenen adaylarla seçime girmek ve ittifak görüşmeleri" olarak kayda geçti.

DEM Parti Manisa İl Başkanı Hüseyin Kılıç önderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından yönetimdeki 7 isim kendi adaylarıyla seçime girmek yönünde oy kullanırken 4 isim ise aday çıkarılmaması için oy kullandı.



Buna göre Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde oy çokluğu ile aday çıkarılması kararı alınarak yönetim kurulunca imza altına alınıp karar defterine işlendi. Aday başvurularının son günü olan 20 Şubat günü ise İlçe seçim kurullarına aday dosyaları verildi.

KİRLİ İTTİFAK BELGENDİ
Manisa'da hangi pazarlık ve şartlar altında gerçekleştiği bilinmeyen o kirli ittifakın belgelerine ulaşıldı.

DEM Parti Manisa İl Yönetiminin karar defterinde, ittifak görüşmelerinin yapıldığı açık ve net bir şekilde kayda alındı.
Doldurulan karar defterinin, "toplantının konusu" bölümünde "ittifak görüşmeleri" başlığı atıldı.

CHP- DEM ittifakının belgesiCHP- DEM ittifakının belgesi


KİRLİ İTTİFAKIN ADI: YUNUSEMRE
Manisa'da DEM Partinin 19 Şubat günü aldığı kararın ardından İl Başkanı Hüseyin Kılıç, 22 Şubat günü bir basın açıklaması yaparak, Akhisar, Gölmarmara, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç, Yunusemre ve Şezadeler ilçelerinde aday çıkarttıklarını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL MANİSA'YA GİTTİ
Bu açıklamadan sadece 1 hafta sonra 2 Mart günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, apar topar Manisa'ya geldi.

Burada yaptığı bir konuşmada, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi işaret ederek, "Bu Çerçi'yi yenmek için Yunusemre ittifakı altında birleşmeye ihtiyaç var" dedi.



Bunun üzerine DEM Parti Genel Merkezi, İl yönetiminin aldığı karara rağmen, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde adaylarını geri çekti. Manisa Merkezde de CHP adayını destekleme kararı aldı.



MECLİS LİSTESİ AÇIKLAMASI
Sabah'ta yer alan habere göre; daha önce iki ilçede aday çıkaracaklarını açıklayan DEM Parti Manisa İl Eş Başkanı Hüseyin Kılıç, Manisa'da Şehzadeler ve Yunusemre'de belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını, Şehzadeler'de 6'ncı Sıra belediye meclis üyeliği için CHP'nin listesinde Cevdet Işık'la temsil edileceklerini, Yunusemre'de ise meclis üyeliği için aday listesi hazırladıklarını açıkladı.

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