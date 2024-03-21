Son dakika: MSB'den haftalık 'Z' raporu! PKK'ya 'Pençe'yi attık kilidi kapatıyoruz: Irak’ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak

"Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezi'nin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir."

Bakanlık kaynakları, Bağdat'ta gerçekleşen görüşmelerde Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımının nasıl olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi: "Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir."





"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ; TERÖR TEHDİDİNİ SINIRLARIMIZDAN ÖTEDE KARŞILAMAK"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlardan farkını soran basın mensuplarına şu cevabı verdi:

"Artık şartlar aynı şartlar değildir. Önceki dönemde sınırlı, süreli ve tahditli operasyonlar yapılırken bugün sürekli operasyonlar icra edilmektedir. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre ileriden itibaren ülkemize yönelik tehditler bertaraf edilmektedir. Bu strateji ile birinci önceliğimiz; terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır.

Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer almaktadır. Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Güvenlik ve refah birbirini destekleyen unsurlardır. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eşzamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.